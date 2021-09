realme C25Y to kolejny tani smartfon z aparatem 50 Mpix

Marka realme ani na chwilę nie zwalnia tempa. Regularnie wprowadza na rynek urządzenia, które swoimi możliwościami niejednokrotnie zawstydzają nierzadko nawet dwukrotnie droższe, konkurencyjne modele. Z niewielką pomocą dopiero co zapowiedzianego realme C25Y producent zamierza wnieść nową jakość do budżetowego segmentu mobilnej fotografii.

Specyfikacja realme C25Y

Przedni panel w niemal 88,7% pokrywa 6,5-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli). Jasność standardowa ekranu wynosi 420 nitów. Smartfon ma wymiary 164,5x76x9,1 mm i waży ~200 gramów. Model ten będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Glacier Blue i Metal Gray.

Na tylnym panelu urządzenia znalazło się miejsce nie tylko na czytnik linii papilarnych, ale również zestaw trzech aparatów. Główny o rozdzielczości aż 50 Mpix (f/1.8), oferujący czterokrotne przybliżenie cyfrowe, wspierany jest przez dwie, 2 Mpix (f/2.4) jednostki, wyposażone – kolejno – w matrycę monochromatyczną i obiektyw do zdjęć makro.

Znajdujący się na przodzie aparat do zdjęć typu selfie oddaje z kolei do dyspozycji 8 Mpix (f/2.0). Nie można nie wspomnieć o pracujących w tle algorytmach sztucznej inteligencji, stworzonych po to, aby wyciskać z aparatów ostatnie soki.

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor Unisoc T610 (12 nm, 2x ARM Cortex-A75 1,8 GHz + 6x ARM Cortex-A55 1,8 GHz) z układem graficznym Mali-G52. Na pokład smartfona zawitały także 4 GB RAM (LPDDR4X) oraz 128 GB (eMMC 5.1) pamięci wewnętrznej na system operacyjny, aplikacje i pliki. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Smartfon zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownik naładuje za pomocą dołączanej do zestawu ładowarki o mocy 18 W (przez złącze microUSB).

Na pokładzie ze świecą natomiast szukać modemu 5G i NFC, choć obecność coraz rzadziej występującego złącza mini-jack 3,5 mm jest jak najbardziej miłym dodatkiem. Smartfon oferuje też niehybrydowy dual SIM. Całość działa pod kontrolą systemu Android 11 z autorską nakładką realme UI R Edition.

Przedsprzedaż tego modelu rozpocznie się w Indiach w najbliższy poniedziałek, 20 września 2021 roku. Cena, jaką przyjdzie zapłacić klientom w dniu rozpoczęcia oficjalnej sprzedaży, wynosi 11999 rupii (równowartość ~640 złotych).