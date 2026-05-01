Jesteś klientem Polsat Box? Mogły wyciec Twoje dane – to powinieneś zrobić

Cyfrowy Polsat opublikował ważny komunikat dla klientów Polsat Box. W spółce doszło do nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych osobowych części klientów. Podpowiadamy, co powinieneś zrobić, aby ochronić się przed skutkami wycieku.

Ważna wiadomość dla klientów Polsat Box

Cyfrowy Polsat opublikował ważny komunikat dla swoich klientów. Jeśli korzystasz z usług Polsat Box mogło dojść do nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych osobowych części klientów, a – co za tym idzie – wycieku Twoich wrażliwych danych. Spółka przeprasza za zaistniałą sytuację i deklaruje, że przekazała już odpowiednie zgłoszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz właściwych organów ścigania.

Na liście danych, jakie mogli wykraść cyberprzestępcy, znalazły się te, które przetwarzane są w ramach realizacji umów dotyczących świadczenia usług komunikacji elektronicznej. Należy do nich imię i nazwisko klienta, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, dokument tożsamości, numer PESEL, a także NIP lub REGON.

Firma wspomina, że systemy Cyfrowego Polsatu nie zostały naruszone. Ponadto spółka deklaruje, iż nie doszło do złamania obecnych zabezpieczeń technicznych, systemów informatycznych, teleinformatycznych i baz danych. W praktyce oznacza to, że cyberprzestępcy nie zyskali dostępu do loginów i haseł klientów oraz danych z kart płatniczych.

Cyfrowy Polsat zaznacza, że od razu po wykryciu niebezpiecznego zdarzenia wdrożono odpowiednie działania, w tym zablokowano dostęp do urządzeń wykorzystywanych przez cyberprzestępców, ograniczono dostęp sieciowy, wyłączono dane wykorzystanych do nieuprawnionego dostępu i wprowadzono dodatkowy monitoring systemu.

Wyciekły moje dane – co robić?

Jeśli Twoje dane już wyciekły ważne jest, aby przede wszystkim zachować czujność, gdyż mogą one zostać wykorzystane przez przestępców. Masz do dyspozycji kilka sposobów, aby zapobiegać ewentualnym próbom nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych.

Jedną z metod jest zastrzeżenie numeru PESEL, co możesz zrobić z poziomu aplikacji mObywatel, poprzez stronę gov.pl lub osobiście w urzędzie gminy. Zastrzeganie numeru PESEL jest szczególnie wygodne w rządowej aplikacji mObywatel – wystarczy dosłownie jedno kliknięcie, aby zastrzec (lub też odstrzec, gdy zajdzie taka potrzeba) PESEL i czuć się nieco bezpiecznej.

Ponadto możesz również zastrzec dokument tożsamości, co jest przydatne w sytuacjach, gdy pojawiło się ryzyko wykorzystania dokumentu do kradzieży tożsamości np. do zawarcia umowy. Co ważne, w razie podejrzenia kradzieży tożsamości obywatel może wymienić swój dokument bezpłatnie. Warto też pamiętać, że możesz założyć płatne konto w systemie informacji kredytowej i gospodarczej, aby śledzić ewentualne wnioskowanie o przyznanie kredytu.

Gdy tylko zauważysz, że Twoje dane zostały wykorzystane, koniecznie zgłoś zaistniałą sytuację na policję.