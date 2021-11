Pełna oferta telewizji w Polsat Box przez 3 miesiące za darmo!

Polsat rusza ze świątecznymi promocjami na pakiety telewizyjne. W ofercie znajdą się nowe zestawy kanałów sportowych, a do tego operator obiecuje 3 miesiące korzystania z pełnej usługi Polsat Box za darmo.

Sport, sport i jeszcze raz sport

Nie ma to jak usiąść wygodnie w kanapie i obserwować, jak inni męczą się za nas. Polsat Box umożliwia doświadczenie takiego komfortu na dwa sposoby, ponieważ wprowadza dwa nowe pakiety sportowe do oferty.

W ramach telewizji satelitarnej i kablowej IPTV operator wprowadził dwa nowe pakiety:

podstawowy M Sport za 60 złotych/mies. – to 69 różnorodnych kanałów dla całej rodziny uzupełnionych o kanały: Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA, Eleven Sports z m.in. włoską Serie A TIM, hiszpańską LaLiga Santander i wyścigami Formula 1 oraz promocyjnie kanały CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą za 0 złotych;

Korzystający z telewizji internetowej OTT także mogą uzupełnić wybrany pakiet podstawowy o dodatkowe elementy:

CANAL+ SPORT3 i 4 za 20 złotych/30 dni ze wszystkimi meczami PKO BP Ekstraklasy;

za 20 złotych/30 dni ze wszystkimi meczami PKO BP Ekstraklasy; Sport w obniżonej cenie 40 złotych/30 dni i rozbudowany o stacje CANAL+ SPORT3 i 4 – znajdują się w nim również kanały: Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA, Eleven Sports z krajowymi ligami piłkarskimi i wyścigami Formula 1, Eurosport z tenisowym Wielkim Szlemem, wyścigami kolarskimi oraz sportami zimowymi, Extreme Sports i Golf Channel.

Oczywiście dotychczasowa oferta Polsat Box nadal obowiązuje, więc nie ma przeszkód, by rozszerzyć pakiety o inne kanały, w tym te filmowe, z HBO czy bajkami dla dzieci.

3 miesiące pełnej oferty TV za darmo

Ponieważ święta już tuż, tuż, Polsat oferuje 3 miesiące pełnej oferty telewizyjnej zupełnie za darmo. Promocja dotyczy wszystkich nowych abonamentów w ramach telewizji satelitarnej i kablowej IPTV oraz pakietów telewizji internetowej OTT w ofercie Praktycznej.

Czasowy benefit poza wszystkimi kanałami podstawowymi obejmuje dostęp m.in. do kanałów filmowych HBO i FilmBox, sportowych Polsat Sport Premium i Eleven Sports oraz najpopularniejszych kanałów dla dzieci. Później za Pakiet M Sport zapłacimy 60 złotych miesięcznie.

Wychodzi więc na to, że obecnie po prostu opłaca się dołączyć do Polsat Box. Trzy miesiące darmowej telewizji to całkiem uczciwa cena ;)