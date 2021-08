Nowy serwis Polsat Box Go zastępuje Iplę i Cyfrowy Polsat Go

Już od jutra (1 września) startuje dostępny dla wszystkich, nowy serwis VOD i streamingowy Polsat Box Go. Zastąpi on dotychczasowe platformy Ipla oraz Cyfrowy Polsat Go.

Polsat Box Go kolejnym serwisem VOD w Polsce

Polsat jest już na finiszu rebrandingu swoich najważniejszych marek. W czerwcu zaprezentowano nowe logo usług oraz telewizji, a miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że Ipla oraz Cyfrowy Polsat znikną z rynku, bo zastąpi je nowy Polsat Box Go. I dokładnie to teraz się dzieje – Polsat ogłosił uruchomienie nowej usługi.

Reklama

Co wejdzie w skład nowego Polsat Box Go? Klienci będą mogli wybrać jeden z dwóch prostych pakietów bez reklam: Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium. Pakiety te można wykupić tylko na miesiąc, bez długich umów i zobowiązań. Pakiety umożliwiają oglądanie 120 kanałów TV, na żywo oraz wybranych materiałów w 4K i na życzenie.

Polsat jest dumny zwłaszcza z oferty Polsat Box Go Sport, który zapewnia dostęp do wielu sportowych wrażeń. W jednym pakiecie otrzymamy:

wszystkie mecze Mistrzostw Europy mężczyzn i kobiet w siatkówce,

kanały Polsat Sport Premium i wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA,

kanały Eleven Sports 1-4 m.in. z: włoską Serie A TIM, hiszpańską La Ligą Santander, francuską Ligue 1 Uber Eats czy wyścigami Formula 1,

kanały CANAL+ SPORT3 i 4 z rozgrywkami polskiej PKO BP Ekstraklasy,

kanały: Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Polsat Sport Fight, Polsat Games,

kanały Eurosport 1 i 2,

kanały Extreme Sports Channel, Fight Box, Golf Channel, Fast & Fun Box, Game Toon,

Fortuna 1 Liga (309 spotkań w sezonie 2021/2022) – wszystkie mecze dostępne wyłącznie w Polsat Box Go,

wybrane rozgrywki i mecze w jakości 4K, m.in. Ligi Mistrzów UEFA.

Ile kosztują pakiety Polsat Box Go?

Polsat Box Go Premium dostępny będzie tymczasowo w cenie 30 złotych miesięcznie. Po zakończeniu promocji regularna cena to 40 złotych. Podobna obniżka obowiązuje dla Polsat Box Sport. Normalnie pakiet będzie kosztował 50 złotych miesięcznie, ale rozpoczynając subskrypcję w najbliższych dniach, zapłacimy 40 złotych.

Co ważne, abonenci platformy Polsat Box (czyli wcześniej Cyfrowego Polsatu) w ramach posiadanych pakietów telewizyjnych będą mieli dostęp do swoich ofert w katalogach w Polsat Box Go bez dodatkowych opłat.

Oprócz tego dostępne będą uzupełniające pakiety:

Polsat Box Go HBO (25 złotych miesięcznie)

Pakiety dla osób mieszkających poza granicami Polski (Polonia za 10 GBP/USD/Euro lub Fortuna 1 Liga za 6 GBP/USD/Euro)

Polsat Box Go dostępny będzie pod adresem polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych (Android, HMS i iOS) i telewizorach Smart TV, Android TV, Apple TV oraz na dekoderach, a aplikację można pobrać z:

Użytkownicy Ipli powinni pobrać nową aplikację Polsat Box Go, a Cyfrowy Polsat GO (CP GO) zaktualizuje się automatycznie do wersji Polsat Box Go.