Kim jest polski gracz? Jak się okazuje, najchętniej gramy na… smartfonach

Stereotyp gracza obejmuje wizerunek człowieka siedzącego przed ekranem monitora w ułożeniu ciała „na krewetę”, w ciemnym pokoju, ze słuchawkami na uszach i z zestawem oczobitnych akcesoriów wypchanych diodami RGB. Cóż, Polacy tak nie mają.

Polacy lubią elektroniczną rozrywkę

Dzięki nowemu badaniu przeprowadzonemu na zlecenie Huawei CGB Polska, dowiadujemy się, jakie podejście do gier mają Polacy. I okazuje się, że bardzo lubimy grać. Zwłaszcza mobilnie.

Gry są popularną formą rozrywki dla 73% z nas. Nie jest zaskoczeniem, że najwięcej graczy stanowią osoby młode. W grupie osób do 24 roku życia graczami jest aż 93% badanych. Ale wśród miłośników gier znajdują się też i starsi dorośli, a także osoby po 50 roku życia.

Granie w Polsce – mobile first

Wydawałoby się, że „prawdziwy gracz” to taki z gamingowym pecetem, laptopem lub konsolą, otoczony wielokolorowymi diodami i wielkimi ekranami o wysokiej rozdzielczości. Choć dla niektórych zapewne tak jest, to aż 44% Polaków najchętniej i najczęściej gra… na smartfonach. Na drugim miejscu znalazły się laptopy (31%), a dopiero później konsole (23%) i komputery stacjonarne (22%). Ostatnią pozycję z 13% udziałów zajmują tablety. Wygląda więc na to, że wolimy poręczne urządzenia niż przywiązanie do biurka.

Zdecydowanie najchętniej sięgamy po grę wieczorem, przed snem – odpowiedziało tak aż 40% ankietowanych. Niewiele rzadziej badani wskazują na czas tuż po powrocie do domu (33%), a niektórzy deklarują, że grają w każdej wolnej chwili (29%).

(źródło: SW Research)

Polacy najczęściej grają w gry logiczne (49%), karciane (36%), zręcznościowe (34%) i strategiczne (31%). Polki stawiają przede wszystkim na gry logiczne i karciane (odpowiednio 58% i 42%), natomiast mężczyźni najchętniej wybierają tytuły sportowe i logiczne (po 36%) oraz strategiczne (33%).

75% z nas nie gra na smartfonie dłużej niż godzinę. Jeszcze krócej gramy, gdy naszym urządzeniem jest tablet. Większy ekran wybierany jest też wyraźnie rzadziej – 37% osób deklaruje, że sięga po niego w tym celu 2-3 razy w tygodniu. Badani znacznie częściej korzystali ze smartfonów: co trzecia osoba po kilka razy dziennie, a co piąta – raz dziennie lub 2-3 razy w tygodniu.

Badanie wykonano w sierpniu 2023 roku przez SW Research metodą CAWI na grupie reprezentatywnej 1006 osób.