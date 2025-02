Czy bateria może działać sześć razy dłużej? Chińczycy znaleźli sposób

Akumulatory otaczają nas wszędzie. Znajdziemy je w smartfonach czy kontrolerach do gier, a bateria trakcyjna to podstawa aut elektrycznych. Kiedy jednak komórki osiągną duży przebieg ładowań i rozładowań, tracą one swoją pojemność i po czasie akumulator trzeba wymienić na nowy. Chińczycy przekonują, że wcale tak nie musi być.

Nowe technologie z Chin

Źródłem rewolucyjnych technik naprawczych jest zespół naukowców z Uniwersytetu w Fudan. Odkrycie zostało przedstawione w periodyku Nature. Rozwiązanie skupia się na wstrzyknięciu odpowiedniego roztworu do litowo-jonowej baterii tak, aby zamienić zużyte ogniwo w baterię o parametrach lepszych niż fabrycznie nowy produkt.

(fot. Tyler Lastovich / Pexels)

Badanie zespołu zajmującego się nauką makromolekularną po czterech latach doprowadziło do znalezienia nowego roztworu, który może służyć za nośnik – jego nazwa to lit trifluorometylosulfonianowy. Jego zadaniem jest uzupełnienie jonów litu w ogniwie i okazuje się, że jego działanie jest naprawdę obiecujące.

Sześciokrotnie lepsza bateria

Obiektem badawczym w laboratorium był typowy, dopuszczony do sprzedaży akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. Klasyczna bateria tego typu wytrzymuje 2000 cykli ładowania. Po potraktowaniu komórek ogniwa roztworem żywotność akumulatora wzrosła do 12 tysięcy cykli ładowania. Jest to sześciokrotnie lepszy wynik względem podstawowej konstrukcji.

Co więcej, poprawiły się również parametry degradacji. Po 11818 cyklach ładowania i rozładowania ogniwo wykazywało zużycie na poziomie 4%. W przypadku typowej baterii trakcyjnej po 2,7 roku zbliżonego scenariusza ładowania można zauważyć spadek pojemności o 30%.

Czy to oznacza, że obecne na rynku auta elektryczne są jeszcze do odratowania? To zależy. Aby technologia mogła zostać zastosowana, bateria musi oferować możliwość uzupełnienia elektrolitu i bezpieczne uwalnianie się gazów. Dzieje się tak dlatego, że w trakcie procesu odnawiania mieszanka uwalnia jony litu łączące się ponownie z elektrodą, co generuje gazowy produkt uboczny, który musi zostać odprowadzony.

Według Uniwersytetu w Fudan, rozwiązanie jest niedrogie i łatwe do skalowania, a zespół odpowiedzialny za odkrycie rozpoczyna współpracę z dużymi producentami akumulatorów, aby przyspieszyć komercjalizację technologii. Niewykluczone zatem, że już wkrótce możemy doczekać się rewolucji, która zmniejszy ilość generowanych elektrośmieci i zwiększy niezależność od wydobycia z kopalni litu.