Redmi Pad SE powraca. Zyska LTE i nowe szaty

Nadciąga Redmi Pad SE 4G – specjalna wersja tabletu wzbogacona o łączność komórkową. To dobra wiadomość, bo ubiegłoroczny model bez modułu LTE to wciąż jedno z najlepszych urządzeń „do tysiaka” na polskim rynku.

Tablet Redmi Pad SE 4G wyeliminuje braki poprzednika

Redmi Pad SE zadebiutował rok temu i przypadł nam do gustu na tyle, że w recenzji otrzymał notę 7,5/10, a następnie trafił do rankingu najlepszych tabletów do 1000 złotych. Jednym z zarzutów, jakie mieliśmy wobec niego, był jednak brak wersji z modemem umożliwiającym nawiązanie połączenia z siecią komórkową. Lada moment przestanie to być prawdą.

fot. producenta

Firma Xiaomi oficjalnie zapowiedziała, że już 29 lipca zaprezentowany zostanie Redmi Pad SE 4G. Nazwa, oczywiście, nie jest przypadkowa – będzie to specjalna wersja urządzenia, pozwalająca łączyć się z siecią nie tylko przez Wi-Fi, ale też wykorzystując LTE.

Szczegóły na temat tego modelu są jak na razie nieznane, choć można przypuszczać, że żadnych rewolucji nie będzie. Na oficjalnej stronie odnajdujemy jedynie informacje o maksymalnie 128 GB pamięci masowej, wyświetlaczu HD, głośnikach obsługujących Dolby Atmos oraz kamerach 8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu.

Choć nie pada to wprost, z zajawki można wywnioskować, że w tej wersji załatane zostaną dwa braki, a nie tylko jeden. Oprócz modułu 4G urządzenie może zostać bowiem wzbogacone także o odbiornik GPS. Na potwierdzenie (lub zdementowanie) tych informacji musimy jednak poczekać do momentu prezentacji.

Zmiany nie ograniczą się tylko do wnętrza

Na zdjęciach nowy model pozuje w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieskim i zielonym. Wyraźnie widać też, że zmianie ulegnie również design – wyspa aparatu w kształcie zaokrąglonego prostokąta zostanie zastąpiona okrągłą.

To dobry moment, by przypomnieć, że ubiegłoroczny model bez modemu 4G jest wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 680, 4 lub 8 GB pamięci RAM, akumulator o pojemności 8000 mAh oraz 11-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Te cechy prawdopodobnie zostaną zachowane.