Pokemon TCG z nowym dodatkiem – chwytajcie smartfony

Pokemony od zawsze cechowały się zróżnicowanym wyglądem. Jedne prezentowały się jak waleczne stworzenia, inne jak dzikie stwory, których nie chciałbyś spotkać na swojej drodze. Nowe rozszerzenie do mobilnej wersji gry karcianej skupi się natomiast na tych potworkach, które aż chciałoby przytulić się w prawdziwym życiu.

Urocze stwory w Twojej kieszni

Każdy, kto spędził choć 15 minut z Pokemonami, na pewno chociaż raz pomyślał „kurczę, fajnie byłoby mieć takiego towarzysza w prawdziwym życiu”. Mam jednak przeczucie, że takie wnioski wysnuwało się po zobaczeniu Pikachu, Togepi czy Chikority niż wtedy, kiedy na ekranie pojawiał się Weepinbell, Mewtwo lub Aerodactyl.

Choć nie zanosi się póki co na to, aby dało się faktycznie dotknąć jakiegoś prawdziwego Pokemona, to przynajmniej nikt nie zabrania cieszyć się na sam ich widok w anime czy w grze. Zanim jednak spotkacie nową generację stworów w Pokemon Wind/Waves, możecie spróbować zebrać je wszystkie w nowym rozszerzeniu do Pokemon TCG Pocket.

Nadchodzi Pokemon TCG Pocket: Everyday Wonders

Nowy dodatek do mobilnej karcianki, która jest dostępna na smartfonach od 2024 roku, skupia się na zaprezentowaniu uroczej strony Pokemonów. Zamiast gigantycznych bestii, ścierających się w walkach, grafiki będą przedstawiać stworki, które akurat ucinają sobie drzemkę, spędzają czas na zabawie lub słodko pozują do zdjęć. Po zaprezentowanych kartach wiadomo już, że gracze spotkają m.in. Pikachu, Piplupa, Sylveona, Snorlaxa czy Rockruffa.

Przykładowe karty wchodzące w skład zestawów Everyday Wonders. (Źródło: Pokemon)

Dodatek zadebiutuje w grze w najbliższy poniedziałek – 29 czerwca 2026 roku. Od następnego dnia gracze będą mogli natomiast zdobyć nowe tła czy okładki dla kart.

W trakcie wydarzenia które zacznie się w lipcu 2026 roku, będziecie mogli zdobyć emblematy w walkach i zyskać nieco shinedust i innych użytecznych przedmiotów w misjach. W połowie miesiąca ma rozpocząć się Community Week ze specjalnymi zadaniami i możliwością wymiany kart na akcesoria (i nie tylko). Ostatnie tygodnie upłyną natomiast na promowaniu pojedynków dla pojedynczego gracza, gdzie nagrodą ma być Hisuiański Zorua.

Pokemon TCG Pocket jest dostępne zarówno na smartfony z Androidem jak i na iOS.