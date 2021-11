Poczta Polska wreszcie będzie miała aplikację do zarządzania przesyłkami

W czasach, gdy wszyscy jesteśmy coraz bardziej zabiegani, ostatnie, o czym marzymy, to nerwowe wypatrywanie awizo, czekanie na kuriera czy też osobiste wizyty w oddziałach pocztowych. Zdaje sobie z tego sprawę także Poczta Polska, która poczyniła zdecydowane kroki w kierunku cyfryzacji swoich usług.

Nowoczesna Poczta Polska

Poczta Polska ma ambitne plany, dotyczące wdrożenia aplikacji mobilnej na telefony oraz aplikacji webowej, która ma z kolei pomóc użytkownikom komputerów. Jak czytamy na łamach portalu GSMOnline, umowa została zawarta z firmą Poczta Polska Usługi Cyfrowe – spółką z grupy kapitałowej państwowej poczty. Ta ma się zająć zaprojektowaniem i wprowadzeniem na rynek wspomnianej wyżej aplikacji.

Nowa aplikacja pozwoli na pełnię obsługi przesyłek kurierskich, ekspresowych oraz paczkowych. Użytkownicy za jej pośrednictwem będą mogli nadawać paczki, śledzić ich drogę oraz odbierać je w urządzeniach paczkowych.

Program ułatwi także wyszukiwanie placówek pocztowych, skrzynek, punktów partnerskich oraz – w późniejszym etapie rozwoju – realizację e-usług. Co ważne, aplikacja mobilna ma być traktowana na równi z wersją przeglądarkową, tak, aby użytkownik nie odczuwał dyskomfortu przy obsługiwaniu jej za pomocą innego sprzętu.

Nowa aplikacja ma stać się oczywistą konkurencją dla inPostu. Czy państwowa spółka ma szansę na uczciwą rywalizację? (Źródło: Poczta Polska)

W walce z InPostem

Poczta Polska zamierza wydać 1,2 mld złotych na rozwój automatyzacji oraz informatyzacji. Jest to oczywiście odpowiedź na wzmożone działania firmy InPost, której paczkomaty stały się nieodzownym elementem życia wielu Polaków. Byłem zdziwiony, jak nawet moja mama – na ogół niechętna nowym technologiom – z łatwością polubiła paczkomaty oraz związany z nimi komfort odbierania przesyłek.

Wdrożenie mobilnej aplikacji na rynek to jednak zupełnie inna para kaloszy. Jednorazowe klucze SMS sprawdzają się świetnie w przypadku odbioru przesyłek, dlatego sporo osób dalej niechętnie instaluje aplikacje do paczkomatów. Poczta Polska będzie musiała zatem mocno się napracować, żeby dotrzeć do świadomości klientów z nowymi rozwiązaniami.

Konkurencji jednak nigdy zbyt wiele, dlatego z niecierpliwością czekamy na gotowość programu.