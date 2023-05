Chcesz kupić tanią elektronikę z niedostarczonych przesyłek? Poczta Polska ostrzega

Niestety, trzeba przyznać, że oszustwa w internecie przeszły już do porządku dziennego. Regularnie informujemy Was o nowych metodach oszustów, którzy tym razem zdecydowali się podszywać pod Pocztę Polską. Nie daj się nabrać na takie wiadomości.

Trzeba być czujnym, by nie dać się oszukać

Ostatnio coraz częściej informujemy Was o kolejnych, nowych metodach oszustw, na które można trafić podczas korzystania z sieci. Trzeba przyznać, że w wielu przypadkach działanie cyberprzestępców jest dość schematyczne i opiera się na wysyłaniu wiadomości zawierających linki do phishingowych stron internetowych, ale jednak zdarzają się też niecodzienne oszustwa.

Jako przykład warto przypomnieć choćby sprawę największego portalu szachowego na świecie, w którym oszuści wykorzystywali lukę w zabezpieczeniach, by odejmować czas rozgrywki swojemu przeciwnikowi i bez żadnego wysiłku wygrywać partię.

Warto zauważyć jednak, że dla cyberprzestępców najbardziej łakomym kąskiem są nasze dane osobowe, dlatego trzeba być czujnym i zachować wielką uwagę za każdym razem, gdy jakaś witryna prosi nas o ich podanie. Czasami jednak to nie wystarczy, ponieważ zdarza się, że hakerzy sami uzyskają dostęp do bazy danych klientów, tak jak to było niedawno w przypadku Hyundai Polska.

Poczta Polska ostrzega przez nowym oszustwem

Najnowsza metoda cyberprzestępców celuje w sporą grupę odbiorców, ponieważ do jej kolportowania używane nie są wiadomości SMS, ale portale społecznościowe – głównie Facebook. Tym razem nie chodzi o dobrze znaną już metodę „na dopłatę do paczki”. Cyberprzestępcy npostanowili skusić Polaków możliwością łatwego zarobku. O co chodzi?

CERT Poczta Polska poinformował o tym, że w serwisie Facebook pojawiły się ogłoszenia, które oferują możliwość kupna palet z niedostarczonymi przesyłkami, które rzekomo zalegają w magazynach krajowego operatora usług pocztowych. Post opatrzony jest krótkim opisem „Z powodu braku miejsca na poczcie, oddajemy palety z elektroniką za jedyne 8 PLN!” oraz grafiką przedstawiającą palety z towarem, na którym przyczepione są karteczki z logo Poczty Polskiej oraz ceną 8 złotych.

Przykładowy post promujący nowe oszustwo (źródło: Poczta Polska)

Oczywiście jest to oszustwo i Poczta Polska informuje, że obecnie nie prowadzi takiej sprzedaży. Właśnie dlatego CERT prosi o rozwagę i niewchodzenie w linki zawarte w takich ogłoszeniach, ponieważ przekierowują one do witryny pishingowej, której zadaniem jest wyłudzić dane osobowe i bankowe ofiary, a w konsekwencji „wyczyścić” jej konto z pieniędzy.

Przy okazji opisania nowej metody działania internetowych oszustów, Poczta Polska przypomina, że wszystkie podejrzane wiadomości lub strony, które podszywają się pod firmę, można zgłaszać na specjalny adres mailowy – [email protected].