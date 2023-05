Huawei tłumaczy, dlaczego folia ochronna do składanego smartfona to zły pomysł

Spora grupa osób nakłada folię ochronną na ekran smartfona zaraz po jego zakupie, choć wiele urządzeń ma już ją fabrycznie założoną. Według przedstawiciela Huawei w przypadku składanych konstrukcji taki zabieg nie jest jednak wskazany, bo może to słono kosztować użytkownika.

O co dokładnie chodzi?

Dyrektor generalny Huawei, Bruce Lee, poinformował, że nie ma najmniejszej potrzeby, aby folia ochronna była umieszczana na ekranach wewnętrznych tego typu urządzeń. Ponadto dodaje, że mają one fabrycznie zainstalowaną warstwę ochronną, a dołączonej, oryginalnej folii ochronnej nie należy zdejmować.

Huawei Mate X3 (po lewej) i Samsung Galaxy Z Fold 4 (po prawej) / fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl

Jest ona bowiem zintegrowana z wyświetlaczem i jej usunięcie może powodować jego nieprawidłowe działanie. Ostrzeżenie o tym ma się znajdować nigdzie indziej, jak w instrukcji, której nigdy nie czytamy po którą sięgamy bardzo rzadko i to w sytuacjach kryzysowych, gdy zawodzi nasza logika.

Bruce Lee ostrzega, że każda warstwa składanego ekranu jest odpowiednio dobrana na podstawie starannych obliczeń i weryfikacji, i dodatkowa folia ochrona jako kolejna powłoka negatywnie wpłynie na żywotność wyświetlacza. Może ona przez to zostać znacznie skrócona, co skutkuje ryzykiem dodatkowych, niemałych kosztów w przypadku uszkodzenia. Co więcej, użytkownik w takiej sytuacji może bezpowrotnie stracić gwarancję producenta.

Huawei ma rozwiązanie

Jak zapewnia dyrektor Huawei, można udać się do autoryzowanego centrum obsługi klienta, aby oryginalna folia ochronna została wymieniona. Informacji o dostępności takiej usługi w Polsce jednak nie znajdziemy, więc można założyć, że klientom w Polsce ona nie przysługuje. Co ciekawe, taki zabieg można dokonać dwukrotnie kompletnie za darmo, przynajmniej w Chinach.

Brzmi to niezwykle korzystnie i eliminuje ryzyko uszkodzenia urządzenia czy utraty gwarancji. Według danych, udostępnionych przez IDC, Huawei jest wiodącym producentem składanych smartfonów w Chinach, gdzie zajmuje ponad połowę rynku, zatem takie rozwiązania na korzyść użytkowników z pewnością sprawią, że zaufanie do tej marki wśród klientów w Państwie Środka dodatkowo się zwiększy.