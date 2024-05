Empik Go wprowadza nowe rodzaje abonamentów

Usługa Empik Go to aplikacja popularnej sieci, która udziela dostępu do licznych e-booków, audiobooków czy podcastów. Teraz firma rozszerza swoją ofertę abonamentową, aby osoby, które czytają mniej, mogły nieco zaoszczędzić. Jak wyceniono nowe propozycje usług?

Bogactwo treści do czytania i słuchania

Biblioteka Empik Go to skarbnica ponad 150 tysięcy tytułów w postaci audiobooków, e-booków, podcastów, słuchowisk czy komiksów. Usługa dostępna jest zarówno na smartfonach i tabletach opartych o system iOS oraz z Androidem, jak i na czytnikach Kindle, PocketBook, GoBook i inkBOOK. Z aplikacji można skorzystać też na Chromecastach oraz za pomocą Android Auto i CarPlay.

Empik Go wdraża nowe rodzaje usług. Użytkownicy mogą wybierać spośród trzech propozycji – jedna z nich udziela dostępu do nielimitowanych treści, a dwie pozostałe zostały ograniczone limitami, aby osoby, które mają mniej czasu na czytanie czy słuchanie, mogły nieco zaoszczędzić.

Pakiety Empik Go z limitem treści

Najmniejszy pakiet Go Single pozwoli na zapoznanie się z jednym tytułem w ciągu 30 dni. Z książki w formie elektronicznej można wtedy skorzystać na jednym urządzeniu. Dodatkowo abonent może bez ograniczeń przesłuchiwać dostępne podcasty. Z kolei sezon serialu lub słuchowisko nagrane w odcinkach będzie równoznaczne z jednym tytułem do wykorzystania. Koszt tej propozycji został wyceniony na 14,99 złotych i obowiązuje przez 30 dni.

Abonament Go Standard obejmuje trzy tytuły na każdy miesiąc opłacanej usługi. Również w tym przypadku użytkownik zyskuje dostęp do nielimitowanych podcastów i może z nich skorzystać na dwóch różnych urządzeniach oraz czytniku e-booków w jednym czasie.

8.5 Ocena

Koszt usługi podstawowej wynosi 24,99 złotych za 30 dni. Można też zdecydować się na płatność jednorazową: 119,99 złotych na 180 dni, co pozwoli zaoszczędzić 20% względem miesięcznych opłat, lub 224,99 złotych za 360 dni z oszczędnością 25%.

Koszt i limity w 30-dniowym rozliczeniu (źródło: Empik)

Nielimitowany dostęp do książek

Empik Go zachował pakiet nielimitowany i okrzyknął go nazwą Go Max. Propozycja ta pozwala na skorzystanie w ciągu miesiąca z nieograniczonej liczby tytułów do przeczytania i przesłuchania, a także podcastów i słuchowisk.

W przypadku tego abonamentu można w jednym czasie korzystać z dwóch urządzeń oraz dwóch czytników. Koszt usługi Go Max wynosi 49,99 złotych za miesiąc, 239,99 złotych za 180 dni (oszczędność 20%) lub 449,99 złotych za 360 dni (oszczędność 25%).

Długoterminowe, jednorazowe płatności (źródło: Empik)

W przypadku abonamentu Go Standard i Go Max usługę można wypróbować przez 7 dni za darmo – rozwiązanie to udostępnia za darmo jeden tytuł do przeczytania lub wysłuchania oraz nielimitowany dostęp do podcastów i słuchowisk.

Z tej propozycji skorzystać mogą wyłącznie nowi użytkownicy. Warunkiem jest podpięcie karty płatniczej. Każdy rodzaj abonamentu można anulować w dowolnie wybranym momencie.