Z tą aplikacją łatwo oddasz rzeczy, których już nie potrzebujesz. Po Sąsiedzku

Masz rzeczy, który już nie potrzebujesz, ale szkoda Ci wyrzucić je na śmietnik, bo mogłyby się przydać komuś innemu? A może to Ty pilnie czegoś poszukujesz? W obu przypadkach z pomocą może przyjść aplikacja Po Sąsiedzku. Pozwala na wystawianie i przeglądanie ogłoszeń lokalnych bez opłat, stawiając tylko jeden warunek: przedmiot musi zostać przekazany za darmo.

Jak działa aplikacja Po Sąsiedzku?

Po Sąsiedzku to aplikacja, która powstała po to, by ułatwić dzielenie się rzeczami, których już nie potrzebujesz – zamiast je wyrzucać, można oddać je tym, którym mogą się jeszcze przydać. Stanowi alternatywę dla facebookowych grup, które szybko zamieniają się w strumienie spamu oraz sposób na to, by ograniczyć marnowanie zasobów.

Korzystając z tej aplikacji możesz nieodpłatnie oddać meble, ubrania i buty, urządzenia elektroniczne, sprzęt sportowy, akcesoria kuchenne, rośliny, rowery, zabawki dla dzieci czy książki. Albo też znaleźć darmowe rzeczy w swojej okolicy. Stąd jej nazwa.

Aplikacja Po Sąsiedzku działa we wszystkich 18 dzielnicach Warszawy i pobliskich miejscowościach, takich jak Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Łomianki, Marki, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Wołomin, Ząbki czy Zielonka. Dla każdej lokalizacji powstał osobny kanał, co pozwala zapanować na ogłoszeniowym chaosem.

Screeny z aplikacji Po Sąsiedzku (źródło: Google Play)

Bezpłatna aplikacja do bezpłatnych ogłoszeń

Co ważne, aplikacja jest całkowicie bezpłatna. Można ją pobrać i zainstalować za darmo, nic też nie płaci się za wystawianie ogłoszeń ani przeglądanie ofert. Nie ma żadnych opłat ani prowizji. Jedyne co, to trzeba założyć (darmowe) konto lub zalogować się przez Google, aby móc dodać ogłoszenie lub napisać do wystawiającego.

Aplikacja dostępna jest na urządzenia z Androidem (w sklepie Google Play) oraz na iPhone’y (w App Store). Cechuje ją prosty i czytelny interfejs – dostosowany do współczesnych standardów. Jej autorem jest Adrian Pokorski, który napisał do nas, chwaląc się przy okazji statystyką, że w pierwszym tygodniu działania Po Sąsiedzku przyciągnęło 260 osób. Nieźle!