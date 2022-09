Płyty główne dla procesorów AMD Ryzen 7000 – sprawdzamy różne propozycje

Premiera procesorów AMD Ryzen 7000 już za nami, a w sieci dostępne są pierwsze niezależne testy. Układy już trafiły do oficjalnej sprzedaży, a obok nich oczywiście komponenty, bez których ani rusz. Mowa o płytach głównych z nowej serii, które mają na pokładzie gniazdo AM5 i chipset zdolny obsłużyć najnowsze procesory Czerwonych. Jak się okazuje, pierwsi producenci już wydają swoje pierwsze płyty główne – sprawdźmy jakie.

Reklama

Procesory AMD Ryzen 7000 można już kupić w Polsce

Najnowsze, pierwsze od 5 lat procesory AMD Ryzen wprowadzają ogromną zmianę w postaci całkowicie przebudowanego projektu, w którym zastosowano nowe gniazdo AM5 (w konfiguracji LGA, a nie PGA, jak to było dotychczas w AM4), oraz nowy system montażowy przypominający to, co od lat znamy na platformie Intela.

Budowa chipów także została zmieniona – desktopowa seria Ryzen 7000 poza rdzeniami wykonanymi w architekturze Zen 4 (5 nm proces litograficzny TSMC) mają także zintegrowany układ graficzny AMD Radeon wykonany w 6-nm procesie technologicznym. Ceny niestety są wysokie i prezentują się tak:

Ryzen 5 7600X (6 rdzeni, 12 wątków) – 1749 złotych,

Ryzen 7 7700X (8 rdzeni, 16 wątków) – 2299 złotych,

Ryzen 9 7900X (12 rdzeni, 24 wątki) – 3199 złotych,

Ryzen 9 7950X (16 rdzeni, 32 wątki) – 3999 złotych.

Są też już płyty główne na chipsecie X670

Nowe gniazdo, nowe chipsety. Jak dotychczas do wyboru były flagowe X570, średniopółkowe B550, a także budżetowe A520. Wraz z nowymi technologiami, jakie zaoferują płyty główne nowej generacji, czyli DDR5 i PCIe 5.0 (także dla dysków SSD NVMe), producenci płyt głównych wprowadzą także propozycje z chipsetami X670E oraz B650E (obok klasycznych X670 i B650), gdzie Extreme oznacza jednoczesną obsługę PCIe 5.0 dla karty graficznej i dla dysku SSD NVMe.

X670 AORUS XTREME (źródło: GIGABYTE)

Jednym z pierwszych firm jest GIGABYTE, który wprowadza cztery płyty główne X670(E) dla układów AMD Ryzen. X670E AORUS XTREME okaże się flagową propozycją z 18+2+2-fazową sekcją zasilania przydatną w overclockingu. Ta jest oczywiście pasywnie chłodzona, podobnie jak 4 dyski M.2 PCIe 5.0, które można schować pod radiatorem. Są także 4 banki pamięci DDR5-6400 obsługujące technologię XMP i EXPO.

X670E AORUS MASTER (źródło: GIGABYTE)

Niżej znajduje się natomiast X670E AORUS MASTER z sekcją zasilania w konfiguracji 16+2+2, pozwalającą dostarczyć 105 A. Płyta obsługuje 2 dyski M.2 PCIe 5.0, i 2 x PCIe 4.0, a także wzmacniany port PCIe 5.0 x16 na kartę graficzną. W popularnych sklepach internetowych płyta jest jeszcze niedostępna (na czas pisania artykułu), ale widnieje przy niej cena 2759 złotych.

X670 AORUS ELITE AX (źródło: GIGABYTE)

Segment mainstream uzupełni X670 AORUS ELITE AX, czyli propozycja bez dopisku „Extreme”. Sekcja zasilania jest taka sama jak w MASTER (16+2+2), jednak do dyspozycji jest tylko jedno złącze dla dysku M.2 PCIe 5.0, a pozostałe trzy obsługują PCIe 4.0, podobnie jak slot na kartę graficzną. Płyta ma kosztować 1849 złotych.

Do sprzedaży trafi również propozycja zapewniająca dobry stosunek ceny do jakości – taka jak GIGABYTE X670 GAMING X AX.