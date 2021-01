Plush ma nową ofertę. W jednym abonamencie nawet z internetem 5G

„Nowy rok, nowy ja” – pomyślał Plush i przygotował dla klientów nową ofertę na internet mobilny i abonament komórkowy. W tym ostatnim, w jednym z pakietów, klienci dostaną dostęp do technologii 5G przez cały okres trwania umowy.

Nowa oferta Plush abonament – cennik

Podobnie, jak do tej pory, klienci mogą wybrać umowę zarówno na czas nieokreślony, którą można wypowiedzieć bez konsekwencji w dowolnym momencie, jak i na 24 miesiące.

Oczywiście korzystniejsze warunki na start oferuje ta druga opcja, co widać po pakiecie za 30 złotych miesięcznie z paczką danych – przy wyborze umowy na dwa lata klient otrzyma pakiet 20 GB internetu już od pierwszego miesiąca, podczas gdy w przypadku umowy na czas nieokreślony jest to 15 GB. Tutaj jednak dostępna jest promocja „im dłużej zostajesz, tym więcej dostajesz” – po 6 miesiącach pakiet zwiększy się do 20 GB miesięcznie, a po roku aż do 25 GB.

Wydawać by się więc mogło, że koniec końców opcja z umową na czas nieokreślony może być nawet korzystniejsza niż ta na 24 miesiące, ale z drugiej strony w przypadku tej ostatniej klient, który przeniesie swój numer z innej sieci, nie zapłaci abonamentu przez 4 miesiące. Równie kusząca propozycja.

Nowa oferta na abonament komórkowy – cennik (źródło: Plush)

Najbardziej rozbudowaną opcją jest natomiast ta za 60 złotych miesięcznie, ponieważ jej użytkownik dostaje pakiet 50 GB internetu wraz z dostępem do technologii 5G (w pozostałych taryfach, w ramach czasowej promocji, można z niej korzystać bez opłat tylko do 31 marca 2021 roku). Dodatkowo otrzymuje też TIDAL w cenie abonamentu, który standardowo kosztuje 19,99 złotych miesięcznie.

We wszystkich taryfach głosowych korzystanie z aplikacji Facebook, Messenger, WhatsApp i Instagram nie zużywa dostępnego w abonamencie pakietu danych, a na dodatek klienci dostają 10 GB do wykorzystania w serwisach YouTube i TikTok.

Ponadto, jeśli klient zdecyduje się wziąć więcej niż jeden abonament, otrzyma rabat w wysokości 5 złotych na każdy. Trzeba też wspomnieć, że podane powyżej ceny uwzględniają rabat za e-fakturę (10 złotych), a do tego w każdej taryfie użytkownik dostaje też dostęp do HBO GO za darmo na 1 miesiąc (potem 20 złotych miesięcznie), a w wybranych również TIDAL na 90 dni (z wyjątkiem tej za 60 złotych).

Nowa oferta Plush internet – cennik

Na załączonej powyżej grafice mogliście zwrócić uwagę na ofertę za 30 złotych miesięcznie (z rabatem za e-fakturę) z pakietem 40 GB internetu. W jej przypadku nie ma jednak nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów do wszystkich w Polsce – klient musi za to dopłacić (29 groszy za minute lub 19 groszy za SMS-a/MMS-a), gdyż to opcja typowo internetowa.

Warto jednak dodać, iż udostępniony przez operatora pakiet internetowy po pół roku zwiększy się do 60 GB, a po roku aż do 80 GB. Ponadto użytkownicy do 31 marca 2021 roku będą mogli korzystać z technologii 5G, oczywiście pod warunkiem, że posiadają obsługujące ją urządzenie.

Nowa oferta na internet mobilny – cennik (źródło: Plush)

Ponadto tutaj także obowiązuje promocja, dzięki której można zaoszczędzić 5 złotych na każdym abonamencie, jeśli weźmie się więcej niż jeden. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, a w razie potrzeby klienci mogą sobie wziąć wakacje od płacenia (trzeba wysłać SMS o treści WAKACJE na numer 80666, wówczas usługa zostanie zawieszona na następny okres rozliczeniowy).