Wydawnictwo Naukowe PWN co roku, od kilku lat, a dokładniej od 2016 roku, ogłasza plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku. Jedynie w 2020 roku konkurs pozostał nierozstrzygnięty, ale wyróżniono słowo „tozależyzm”. Jakie natomiast jest Młodzieżowe Słowo Roku 2021? Sprawdźcie!

Młodzieżowe Słowo Roku 2021 wybrane! Znasz je?

Młodzieżowym Słowem Roku w 2016 rok był „sztos”, w 2017 – „xD”, w 2018 – „dzban”, a w 2019 – „alternatywka”. Jak już zostało wspomniane, w 2020 roku konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ jury uznało najczęściej zgłaszane słowa za „wulgarne, wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy lub płeć”.

Dwuetapowe głosowane na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 trwało od 12 października do 30 listopada 2021 roku. Najwięcej głosów – 9656 – zdobył „śpiulkolot”. Jak podaje Wydawnictwo Naukowe PWN, oznacza ono miejsce do spania, a ponadto nawiązuje do mema. Śpiulkać to spać.

Drugie miejsce w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 zdobyła „naura”, czyli skrót od na razie – jest ono używane na pożegnanie i wyewoluowało z popularnego lata temu (a może wciąż?) nara. Na to słowo głosowało 9401 osób.

Trzecie miejsce w konkursie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 zdobyła… „twoja stara” (6665 głosów). Jest to częsta, dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? co? lub też na dowolną inną wypowiedź.

Młodzi ludzie lubią się bawić słowem, wymyślać nowe formy, przekształcać już istniejące tak, by nadać im charakter jednocześnie indywidualny i wspólnotowy. W slangu młodzieżowym świat widziany jest w krzywym zwierciadle, a obiekty, pojęcia i uczucia są wyolbrzymiane, pomniejszane albo żartobliwie bądź złośliwie wykrzywiane. Słowa zaskakują nowatorską formą i możliwością skojarzeń. Wiele z nich zgłaszanych jest po kilkadziesiąt razy, co może znaczyć, że są w języku młodzieży utrwalone; sporo jest też takich, które wydają się efektem językowej pomysłowości jednego autora. Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego

Anna Ewa Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zauważa natomiast, że

tegoroczny plebiscyt pokazał, że młodzi użytkownicy polszczyzny wprowadzili do języka szereg nowych, ciekawych jednostek (np. śpiulkolot, zodiakara, koroniak), reaktywowali stare, nadając im drugie życie (np. git, twoja stara, klawo), a istniejącym wyrazom przypisali nowe znaczenia (np. mrozi, oddaje, koks/kox)

Co więcej, w konkursie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 przyznano także Nagrodę Jury dla słowa „mrozi”. Jest to polska odpowiedź na słowo cringe, które wygrało w analogicznych plebiscytach w Niemczech i Austrii. Opisuje ono „dreszcz zażenowania, ciarki żenady” w sytuacji, gdy ktoś wstydzi się, że coś ogląda lub czemuś się przysłuchuje.

Ponadto nagrodzono również wyróżnieniem słowo „odciszyć (się)”, bowiem stało się ono popularne w dobie nauki zdalnej – oznacza to włączyć z powrotem wyciszony lub wyłączony mikrofon.

Decyzją jury drugie wyróżnienie nie zostało przyznane. W plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 oddano w sumie 68030 głosów.