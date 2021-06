Plus przedłuża bezpłatny dostęp do sieci 5G użytkownikom numerów na kartę

Plus postanowił ułatwić życie tym, którym spodobały się szybsze prędkości przesyłu danych w ramach sieci 5G. Użytkownicy oferty prepaid mogą cieszyć się nim w każdej taryfie – aż do końca lipca.

Bezpłatny dostęp do sieci 5G Plusa przedłużony!

Plus przedłuża czas obowiązywania promocji „Internet 5G od Plusa na Kartę” o kolejne miesiące. W jej ramach, użytkownicy ofert na kartę będą wciąż mogli korzystać z transmisji danych w technologii 5G, bez dodatkowych opłat. Oczywiście, żeby to było możliwe, należy posiadać odpowiedni sprzęt i przebywać w zasięgu sieci 5G Plusa. Promocja kończy się 31 lipca. Po tym czasie, by korzystać z sieci nowej generacji, będzie trzeba zakupić pakiet „Bez Limitu i 20 GB 5G”.

Jeszcze jedna promocja ulega przedłużeniu – „Pakiet 120 GB”. Od 7 czerwca, za jedyne 15 złotych klienci otrzymują aż 120 GB na 90 dni. Będą je mogli wykorzystywać przez całe wakacje. Pakiet nie jest przydzielany jednorazowo, a w trzech częściach po 40 GB każdy, automatycznie co 30 dni. Wspomniana opłata pobierana jest jednak raz, w momencie aktywacji promocji. Można to zrobić za pomocą krótkiego kodu 13611*0060# lub w aplikacji Mobilny Plus Online. „Pakiet 120 GB” obowiązywać będzie do 31 sierpnia 2021 roku.

Nowa promocja i pakiet „Bez limitu i 20 GB 5G”

Wspomniany już wyżej pakiet „Bez limitu i 20 GB 5G” będzie dostępny od 8 czerwca. Przeznaczony jest dla wszystkich obecnych użytkowników ofert na kartę w sieci Plus oraz starszych taryf. Pozwoli na wykonywanie nielimitowanych, krajowych połączeń do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz wysyłanie nielimitowanych, krajowych wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych. W jego ramach przyznaje się też klientowi 20 GB na krajową transmisję danych, co łącznie z bonusem za doładowanie daje łącznie pakiet internetowy 35 GB. Klienci korzystający z tej promocji otrzymają bezpłatny dostęp do transmisji danych w technologii 5G w paśmie o częstotliwości 2600 MHz lub w innym paśmie 5G obsługiwanym przez Plusa.

Pakiet „Bez limitu i 20 GB 5G” można włączyć krótkim kodem 13611*9203# lub przez zalogowanie do aplikacji Mobilny Plus Online. Jego koszt to 40 złotych na 30 dni. Po zasileniu 50 złotych, w pakiecie i po doładowaniu klient dostanie 45 GB (sumując bonusy).

Więcej informacji o nowościach znajdziecie na stronie Plusa.