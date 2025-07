Nie wiem, która aktualizacja będzie tą ostatnią w przypadku Cyberpunk 2077, ale wychodzi na to, że zeszłoroczne nowości spod numeru 2.2 nie były ostatnimi. Co nowego CD Projekt Red przygotował w patchu 2.3?

Jabłko z Cyberpunk 2077

Zaczynając od kwestii technicznych – Cyberpunk 2077 jest od teraz dostępny na urządzenia Apple wyposażone w autorski układ mobilny giganta. Tytuł można kupić zarówno poprzez Mac App Store, jak i inne platformy. Posiadacze gry na GOG.com, Steam lub Epic Games Store nie muszą dokonywać ponownego zakupu – wystarczy sprawdzić wymagania techniczne (widoczne poniżej), pobrać Cyberpunka na swojego Maca i wybrać się do Night City.

Oprócz tego wprowadzono obsługę AMD FSR 4, FSR Frame Generation 3.1, Intel XeSS 2.0 oraz HDR10+ Gaming na PC oraz VRR dla PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Załatano także kilka błędów technicznych, poprawiono tłumaczenia oraz usunięto wciąż obecne błędy w części zadań czy otwartym świecie.

Wymaganie sprzętowe Cyberpunk 2077 dla komputerów Mac (Źródło: CD Projekt Red)

Najważniejsze, co ma do powiedzenia aktualizacja 2.3, dotyczy jednak V, a konkretnie jej miłości do pojazdów.

Night City za kółkiem

Jeżeli marzyło Wam się, żeby móc kiedyś wsiąść do ulubionego auta i rozkoszować się widokami, jakie ma do zaoferowania Cyberpunk 2077, od teraz będzie Was dzielić od tego jeden przycisk. Funkcja AutoDrive umożliwia włączenie autopilota, który zawiezie Was do celu niczym autonomiczna taksówka, a w przypadku braku oznaczonego celu, po prostu zabierze na „wycieczkę krajoznawczą”.

AutoDrive jest przypisane domyślnie do przycisku „H” na klawiaturach i lewego drążka na kontrolerach. Przytrzymując natomiast „Q” lub kierunek w prawo aktywujemy „kamerę filmową” – jeżeli marzyliście, aby przełączyć się z V na tryb zimnego łokcia i przemierzać cyberpunkowy asfalt, słuchając ulubionej stacji radiowej, CD Projekt RED w końcu spełnił Wasze życzenie. Delamain i flota również zyskały więcej sensu dzięki aktualizacji – po ukończeniu odpowiedniego zadania wystarczy jeden telefon, aby zamówić autonomiczną taksówkę.

Na tym jednak auto-nowości się nie kończą. Funkcja przemalowywania aut CrystalCoat została rozszerzona o kolejna auta i motocykle, a na ulice Night City wyjechały cztery nowe pojazdy, które mogą trafić do naszego garażu:

Yaiba ARV-Q340 Semimaru – nagroda w nowych misjach pobocznych,

Rayfield Caliburn „Mordred” – nagroda w nowym zadaniu,

Yaiba ASM-R250 Muramasa – nagroda po wykonaniu zadań lub opcja zakupu przez Autofixer w przypadku porażki,

Chevillon Legatus 450 Aquila – dostępny od ręki w Autofixer.

Nowe maszyny z aktualizacji 2.3 do Cyberpunk 2077 (Źródło: CD Projekt RED) Nowe maszyny z aktualizacji 2.3 do Cyberpunk 2077 marki Yaiba (źródło: CD Projekt RED)

Ostatnią sekcją, nad którą CD Projekt Red postanowiło wdrożyć kilka usprawnień, jest tryb fotograficzny. Dodano w nim 27 nowych postaci do przywołania, możliwość przełączania się pomiędzy alternatywnymi strojami dla niektórych NPC oraz tymi zapisanymi w garderobie V oraz okienko potwierdzające opuszczanie trybu foto, zapobiegające utracie idealnego kadru.

Pojawiło się także więcej opcji ustawienia spojrzenia na kamerę, w tym opcja skierowania tylko oczu oraz zakładka balansu kolorów umożliwiająca projektowanie własnych filtrów.