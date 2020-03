Plebiscyt Mobility Trends. Poznaliśmy m.in. smartfon, gadżet i tablet 2019 roku

W Teatrze Capitol w Warszawie odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja Gali Mobility Trends. Podczas wydarzenia zostały wręczone statuetki Złoty Bell w 24 kategoriach.

Smartfon roku, gadżet roku i wiele więcej

Jak już wspomniałem, wszystkich kategorii było 24. W 18 z nich decydujący głos mieli fani nowych technologii, którzy mogli wybierać spośród 300 różnych produktów i usług. W głosowaniu wzięło udział 24 tys. osób. Łącznie oddano prawie 155 tys. głosów – jedna osoba wybierała średnio produkty w 6 kategoriach.

Co nie powinno być zaskoczeniem, największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria „Smartfon roku 2019”. Zwycięzcą okazał się flagowiec z krwi i kości, czyli Samsung Galaxy S10+. Trzeba przyznać, że faktycznie mamy do czynienia z jednym z lepszych smartfonów minionego roku, który w naszym teście otrzymał ocenę 9,3 w 10-punktowej skali.

Południowokoreański producent opuścił Galę łącznie z trzema statuetkami. Samsung zwyciężył jeszcze w kategoriach „Sportowy gadżet roku 2019” – Galaxy Watch Active 2. i „Producent”. Identyczny wynik należał do Grupy Polsat – „Operator”, „Mobilny internet”, a także „Debiut roku 2019” za wprowadzenie telewizji internetowej z dekoderem EVOBOX STREAM.

Kolejna popularna kategoria „Gadżet roku 2019” należała do smartwatcha Garmin Fenix 6. Natomiast nagroda za „Samochodowy gadżet” przypadła wideorejestratorowi Mio MiViue C570. Statuetka za „Gamingowy gadżet” trafiła do Microsoftu za pad Xbox Elite Series 2. Marka Lenovo triumfowała w kategorii „Tablet roku 2019” – model Lenovo Smart Tab. Z kolei „Akcesorium roku” uznano produkt QI Xblitz G650 PRO.

Za najbardziej inteligentny domowy sprzęt statuetkę zgarnął iRobot Roomba i7+. Telefon Maxcom Strong MM917 okrzyknięto „Telefonem roku 2019”, a notebookiem poprzedniego roku został Acer Predator Helios 700. Peugeot e-208 wygrał w kategorii „Technologiczny samochód roku 2019”.

Z kolei statuetka Złoty Bell za „Innowację roku 2019” roku została przyznana PZU SA za aplikację PZU Go. Za najlepszą „Mobilną aplikację B2C” nagrodę odebrał Bank Polski SA oferujący aplikację IKO. Natomiast w segmencie B2B statuetka przypadła MAKRO Cash and Carry Polska SA za aplikację MAKRO. Złoty Bell w kategorii „Mobilne płatności” trafił do Google Polska za usługę Google Pay.

Głosujący w kategorii „Oferta operatorska roku 2019” w segmencie B2C wybrali ofertę Orange Flex, a w segmencie B2B – NETIA CONTACT CENTER.

Ponadto rada składająca się z dziennikarzy oraz ekspertów w branży nowych technologii wybrała 6 firm. Lamel Technologies został „Polską firmą roku 2019”, firma Komsa zwyciężyła w kategorii „Dystrybutor roku 2019”, Grupa Polsat odebrała statuetki za „Operatora roku 2019” (dla Polkomtela) oraz „Debiut roku 2019”. Tytuł „Człowieka roku 2019” przypadł Minister Rozwoju – Jadwidze Emilewicz.

źródło: materiały prasowe