Zakup gier na PlayStation Portable ciągle możliwy! Sony zostawiło furtkę graczom

Choć japońska korporacja wycofała się z planów zamknięcia cyfrowych sklepów dla PS3 oraz PS Vita, zapewnienia firmy nie dotyczyły PSP, czyli pierwszej przenośnej konsoli od Sony. Zgodnie z poprzednimi deklaracjami – PlayStation Store zostało całkowicie wyłączone dla PSP 2 lipca 2021. Nie oznacza to jednak, że cyfrowych gier na PSP nie można już kupić w ogóle. Japońska korporacja zostawiła graczom kilka otwartych furtek.

Niejasne komunikaty PlayStation

W momencie, gdy Sony komunikowało zamknięcie platformy cyfrowej, wydawać się mogło, iż zakupy na PlayStation Portable zostaną całkowicie uniemożliwione. Dziś jednak okazuje się, że pomimo wyłączenia platformy na przenośnej konsoli, gry można uzyskać za pośrednictwem innych platform Sony – wspomnianych wyżej PS3 oraz PS Vita.

Z analizy oficjalnego komunikatu Sony, jaką przeprowadził serwis The Verge, wynika, że gracze dalej będą mogli pobierać na PSP zakupione przez siebie wcześniej tytuły. Nowe pozycje pozostają dostępne w sklepach na PS3 oraz PS Vita, więc tam dodane do biblioteki staną się możliwe do pobrania z poziomu PSP. Warto też zaznaczyć, iż PlayStation Store na PSP zostało już zamknięte w 2016 roku, ale pewne zakupy związane z dodatkową zawartością do gier można było jeszcze wykonywać z poziomu uruchomionych produktów. Ta funkcjonalność została jednak wyłączona właśnie z dniem 2 lipca 2021.

Motorstorm: Arctic Edge to bez wątpienia jedna z najlepszych gier dostępnych na PlayStation Portable (źródło: Gram.pl)

Wszystkie nieszczęścia PlayStation

W komentarzach pod artykułem na The Verge można przeczytać, iż wygodnym rozwiązaniem byłoby umieszczenie produktów ze starych konsol na sklepach dla PS4 oraz PS5, aby gracze z poziomu nowych konsol mogli uzupełniać stare biblioteki.

Jako sympatyk archiwizacji gier wideo, jak i całej historii branży, pójdę o krok dalej mówiąc, że brak wstecznej kompatybilności na sprzęcie tak mocnym jak PlayStation 5 jest kpiną ze strony Sony. Komputery o podobnej mocy są w stanie emulować PS3 na wysokich poziomach kompatybilności. Ostatnie wieści o płatnym Ghost of Tsushima: Director’s Cut dla posiadaczy gry mówią jednak jasno o obecnym działaniu Sony – For The Players? Chyba For The Payers ;)