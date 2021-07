Ghost of Tsushima Director’s Cut już w sierpniu. Naiwny jesteś, jeśli myślisz, że dostaniesz darmową aktualizację z oryginału

Ghost of Tsushima ma już ponad rok na karku. Ponieważ to jedna z gier wydanych jeszcze przed premierą konsol nowej generacji, kwestią czasu było to, że dostanie ona aktualizację, która wprowadzi ją na PlayStation 5. I oto mamy zapowiedź Ghost of Tsushima Director’s Cut.

Ważna sprawa: będą nowe zwierzaki do głaskania

Sucker Punch Productions przygotowało dla fanów Tsushimy kilka naprawdę miłych niespodzianek. Deweloperzy zdradzają na blogu PlayStation, że ciężko pracowali nad nową edycją gry, która zawierałaby nowy rozdział w historii Jina. Pokierujemy krokami bohatera na wyspie Iki, gdzie główny bohater zbada pogłoski o pojawieniu się w okolicy Mongołów, ale także zmierzy się z demonami przeszłości. Oprócz nowej lokacji, do gry włączone zostaną nowe postacie, ekwipunek, mini-gry, wrogowie, a nawet nowe zwierzęta do pogłaskania. Zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5 będzie można odblokować kolejne trofea oraz dodatkowe bonusy.

Wersja Director’s Cut zawiera wszystkie wydane do tej pory dodatki, a także zupełnie nową zawartość:

Pełną wersję gry.

Rozszerzenie „Wyspa Iki”: nowy wątek fabularny, minigry, rodzaje przeciwników i nie tylko.

Wieloosobowy tryb współpracy Legends.

Cyfrowy minialbum.

Jeden punkt techniki.

Talizman łaski Hachimana.

Zestaw skórek „Bohater Tsushimy”: złota maska, zestaw do konserwacji miecza, koń, siodło.

Komentarz reżysera: Twórcy gry zestawiają świat Ghost of Tsushima z prawdziwymi wydarzeniami, którymi był inspirowany, podczas rozmowy ze znanym japońskim historykiem.



Wyspa Iki prezentuje się zachęcająco

Coś specjalnego dla posiadaczy PlayStation 5

Wersja Ghost of Tsushima Director’s Cut na PS5 będzie wyposażona w kilka istotnych usprawnień. Na przykład, dzięki zdolności konsoli do renderowania przerywników filmowych w czasie rzeczywistym, postacie w oryginalnej, japońskiej wersji językowej nie będą wreszcie cierpieć na brak synchronizacji warg z głosem. To doprowadzało niektórych graczy do białej gorączki i potrafiło mocno wybijać z klimatu gry.

Innymi poprawkami są: wykorzystanie haptyki i technologii spustów adaptacyjnych w padach DualSense, ulepszenia dźwięku 3D, skrócone czasy ładowania, opcja rozdzielczości 4K i podniesiona do 60 liczba klatek na sekundę. Ułatwiony zostanie także transfer zapisu gry z PlayStation 4 na PlayStation 5, tak by gracz zmieniający system, mógł wznowić grę dokładnie w tym momencie, w którym skończył.

To nie są tanie rzeczy

Ghost of Tsushima Director’s Cut zadebiutuje 20 sierpnia, ale nie w formie bezpłatnego dodatku do podstawowej wersji gry. Dodatkowej zawartości jest najwyraźniej na tyle dużo, by grę wycenić na 59,99 dolarów za wersję na PS4 i 69,99 dolarów za wersję PS5. Obecni posiadacze GoT będą mogli uaktualnić swoje gry do Director’s Cut za 20 dolarów, a jeśli mamy PS5, to zapłacimy kolejne 10 dolarów. Sucker Punch musi być pewne, że dodatek rzeczywiście nam się spodoba.