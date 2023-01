PS Plus z dużą obniżką. Można nieźle zaoszczędzić

Podczas wystąpienia na CES 2023 PlayStation zapowiedziało, że 2023 rok będzie dla firmy bardzo ważny. Wiemy, że nadchodzi premiera nowych padów i gier, ale zanim do tego dojdzie możemy zaopatrzyć się w PlayStation Plus, które teraz jest tańsze nawet o 40%!

PlayStation Plus na dużej promocji

PlayStation Plus jakiś czas temu zostało odświeżone i podzielone na trzy plany abonamentowe. Program miał być odpowiedzią na Game Pass Microsoftu, chociaż na ten moment jest mu jeszcze stosunkowo daleko do tego, co oferuje amerykańska firma, ponieważ w ramach abonamentu udostępnia znacznie więcej produkcji. Fani PlayStation jednak na pewno znajdą coś dla siebie w ramach PS Plus, gdyż w tym wypadku gry są wysokiej jakości, czego nie można powiedzieć o większości tytułów z XGP.

PS Plus obecnie występuje w trzech wariantach: Essential, Extra oraz Premium. Pierwszy z nich pozwala nam grać online i rozdaje darmowe gry co miesiąc. Extra to dodatkowy katalog gier oraz dostęp do Ubisoft+ Classics, a Premium daje jeszcze dostęp do wersji próbnych gier oraz grania w chmurze.

Cenowo najbardziej opłaca się opcja Extra, przynajmniej moim zdaniem, ale każdy powinien dostosować wybór pod własne preferencje. Firma stwierdziła, że chce rozpieścić graczy już od pierwszych dni 2023 roku i przygotowała specjalną promocję na zakup abonamentu PS Plus!

Różnica pomiędzy zawartością pakietów (źródło: PlayStation)

PlayStation Plus taniej o nawet 40%

Do 13.01.2023 można skorzystać ze sporej zniżki na PlayStation Plus. Ta, w zależności od wybranego pakietu, może wynosić nawet 40%. Jak to dokładnie wygląda? Wystarczy przejść na stronę PS Plus, zalogować się i wybrać interesującą nas opcję.

9 Ocena

W przypadku Extra zniżki wyglądają następująco:

subskrypcja 3-miesięczna z 165 złotych na 100 złotych (39% zniżki),

subskrypcja 12-miesięczna z 400 złotych na 240 złotych (40% zniżki).

Z kolei w opcji Premium prezentuje się to tak:

subskrypcja 3-miesięczna z 200 złotych na 135 złotych (32% zniżki),

subskrypcja 12-miesięczna z 480 złotych na 320 złotych (33% zniżki).

Promocja nie dotyczy abonamentu Essential.