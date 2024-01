Aż 14 gier w PlayStation Plus na styczeń! W co zagramy?

PlayStation Plus jak co miesiąc raczy nas grami, które możemy odebrać w ramach abonamentu. Choć przeważnie możemy liczyć na 2-3 tytuły, tak w pierwszym miesiącu Anno Domini 2024, jest tego nieco więcej. Możemy bowiem liczyć na 14 gier, z czego aż 6 odbiorą zarówno posiadacze PlayStation 4, jak i PlayStation 5! O jakich produkcjach mowa i kiedy będzie można w nie zagrać?

PlayStation Plus sypie grami!

Wydaje mi się, że Niebiescy pozazdrościli Epicowi rozdawnictwa gier i teraz sami odszukali nieco już zakurzony, świąteczny worek z fantami. Aż 14 produkcji trafi bowiem w styczniu do bibliotek graczy, za sprawą abonamentu PlayStation+, choć nie wszystkim będzie dane cieszyć się każdą z niżej wymienionych produkcji. Część gier trafi bowiem jedynie do posiadaczy PS5, a niektóre zarezerwowane będą dla poczciwego PS4.

Biorąc poprawkę na fakt, że mamy do czynienia z wieloma grami, nie ma co przedłużać – przechodzimy od razu do poszczególnych tytułów. Niemniej pozwoliłem sobie wprowadzić pewien porządek. Na początku poznacie gry, w które zagramy tylko na PlayStation 4. Następnie produkcje do ogrania zarówno na PS4, jak i na PS5, a na końcu tytuły dostępne jedynie dla nowszego modelu PlayStation.

Oznaczyłem także gry, które wymagają aktywnej subskrypcji PlayStation Plus Premium, aby móc w nie zagrać. To napisawszy, przejdźmy faktycznie do listy produkcji, jakie będzie nam dane sprawdzić w pierwszym miesiącu 2024 roku!

Gier przewidzianych na styczeń jest ponad dwa razy więcej, niż na załączonym obrazku! (źródło: PlayStation)

Gry do odebrania na PlayStation 4

LEGO City Undercover

Produkcja zagościła na PS4 w 2017 roku, choć właściwa data jej premiery przypada na 2013 rok, kiedy to wypuszczono ją na WiiU. Przyjęła się jednak na tyle dobrze, że ostatecznie znalazło się dla niej miejsce na każdej platformie Sony. Wcielamy się w niej w oficera policji, który pod przykrywką zaczyna pracę dla mafii, chcąc aresztować swojego nemezis. Biorąc poprawkę na fakt, że mamy do czynienia z grą LEGO, możemy liczyć na dużą dozę humoru oraz niebanalne Easter Eggi.

Just Cause 3

Czy ktoś nie zna Rico Rodrigueza, speca do spraw obalania rządów tyranii? Jeśli jakimś cudem tak jest, to posiadacze PS4 będą mieli możliwość bliższego zapoznania się z tą ikoniczną wręcz postacią. Tak, to ta produkcja, w której można wykorzystać linkę do połączenia ze sobą dwóch dowolnych obiektów, a że gracze mają fascynujące pomysły… Cóż, zapraszam na YouTube po inspiracje ;)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Mamy tu może domorosłych strategów? Jeśli tak, to Shadow Tactics: Blades of the Shogun sprawdzi Wasze umiejętności! Jako taktyczna strategia czasu rzeczywistego wzorowana na serii Commandos, każda decyzja gracza będzie miała fundamentalne znaczenie dla dalszej rozgrywki. Szczególnie że naszymi przeciwnikami są ludzie, którym nie po drodze z decyzjami nowego szoguna.

Surviving the Aftermath

Dość przyjemna gra, polegająca na rozbudowie bazy, zarządzaniu zasobami oraz dyrygowaniu zespołem specjalistów. Każdy kryzys wymaga reakcji w odpowiednim czasie, a każda decyzja może albo w jakiś sposób nam pomóc, albo zaszkodzić. Słowem: kolejna gra od Paradoxu. Fani klimatów postapo powinni być zadowoleni.

Street Fighter: 30th Anniversary Collection – PREMIUM

W tej kolekcji znajdziemy nie mniej i nie więcej, tylko 12 gier z serii Street Fighter, z czego w 4 zagramy ze znajomymi. Biorąc poprawkę na fakt, że zapoczątkowana w 1987 roku seria do dziś ma swoich wiernych fanów, a także wydawane są nowe gry z tego uniwersum, to można pokusić się o nadrobienie starszych odsłon. Szczególnie jeśli mamy je w ramach abonamentu ;)

Legend of Mana – PREMIUM

RPG akcji, początkowo wydane na oryginalne PlayStation. Wersja, która trafi do posiadaczy abonamentu, nie jest jednak portem, a remasterem z teksturami HD. Fani klasyki z pewnością będą zachwyceni.

Secret of Mana – PREMIUM

Kolejna część przygód bohaterów, których dane nam było poznać w produkcji opisanej powyżej. Sekrety Many dadzą nam jednak możliwość gry ze znajomymi, w ramach lokalnego trybu kooperacji. Całkiem nieźle jak na leciwą grę!

Gry dostępne na PS4 oraz PS5

Tiny Tina’s Wonderlands: Next-Level Edition

Fani nietuzinkowej serii Borderlands na pewno kojarzą tę produkcję! Spin-off w postaci Tiny Tina’s Wonderlands zasadniczo pozwala nam na wejście do świata Małej Tiny, a tam robić będziemy wszystko to, co znamy z Borderlands. Strzelanie, lootowanie, więcej strzelania, więcej lootowania, a do tego horrendalne pokłady humoru!

Resident Evil 2

Choć produkcja ta ujrzała światło dzienne jeszcze w XX wieku, to Capcom postanowił ją odświeżyć i zrobił to… naprawdę dobrze! Konrad aż był w szoku, że remake może zostać tak bardzo dopieszczony, a mnie nie pozostaje nic innego, jak odesłać do Jego tekstu, a następnie do PlayStation, po odbiór produkcji. Zdecydowanie warto!

Session: Skate Sim

Choć symulatory skateboardingu wydawały mi się nieco martwą kategorią gier, tak okazuje się, że mają one swoje grono oddanych fanów. Choć Session nie jest Tony Hawkiem, tak zdaje się tytułem wartym sprawdzenia. Nawet pomimo niezbyt wysokich ocen na Metacritic.

Vampire: The Masquerade – Swansong

Wampiry, istotne wybory, mroczna fabuła oraz gra RPG. Wrzućmy to wszystko do kotła, zmieszajmy, a efektem będzie Vampire: The Masquerade – Swansong. Na Steam ta jednoosobowa produkcja może pochwalić się w większości pozytywnymi ocenami, natomiast w PlayStation Store ma 3,41 na 5 gwiazdek. Średniak, ale z kategorii tych, które mogą się bardzo spodobać odpowiednim graczom!

Rally Cross – PREMIUM

Kolejny klasyk z ubiegłego wieku, tym razem dzieło Sony Interactive Studios America, wydane na (tu „zaskoczenie”), pierwsze PlayStation. Niektórym pewnie powieje nostalgią, natomiast inni wyczują niezbyt przyjemny zapach czegoś, co się bardzo zestarzało, ale hej, każdy z nas ma inne gusta. I jest to piękne… chyba.

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace – PREMIUM

Chronologicznie Mroczne Widmo to pierwsza część sagi Gwiezdnych Wojen, jednak nakręcona została jako 4. film z serii. Produkcja ta była na tyle widowiskowa, że doczekała się własnej gry opartej na dziele George’a Lucasa. Czy warto ją nadrobić? Nie wiem, choć się domyślam…

Gry dostępne dla PlayStation 5

Hardspace: Shipbreaker

Produkcja, która w moim mniemaniu jest idealna na długie, zimowe wieczory. Wcielamy się w niej w dopiero co przyjętego do pracy złomiarza, a naszym zadaniem jest spłacenie długu bezdusznej korporacji. Jak to zrobić?

Rozbierać statki kosmiczne i odzyskiwać z nich materiały! W miarę postępu dostaniemy dostęp do coraz to bardziej lukratywnych kontraktów, które wymagać będą jednak również nieco ambitniejszego (oraz ostrożniejszego) podejścia. Niemniej należy pamiętać, że nic nie jest za darmo i nasz dług na koniec dnia może się zwiększyć.

To kiedy zagramy?

Produkcje te będą dostępne od 16 stycznia 2024 roku. Dodatkowo fani anime od 15 stycznia dostaną możliwość obejrzenia wybranych serii z Crunchyroll, via Sony Pictures Core. Wymaga to jednak subskrypcji w wersji Premium lub Deluxe oraz konta we wspomnianej wcześniej usłudze.