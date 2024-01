Cooler Master na CES 2024 – nowości będą ciche i eleganckie

Jeżeli Cooler Master planuje wydać zaprezentowane właśnie nowości w Polsce, to jedno jest pewne: fani składania komputerów będą mieli z czego wybierać. Producent pokazał bowiem nowe zasilacze, obudowy i nie tylko.

Zasilacz bez wentylatora

Listę technologicznych nowości Cooler Mastera otwierają zasilacze X Silent Edge oferowane w wariantach 850 W i 1100 W. Określenie modelu jako „Cichy” w tym przypadku nie jest ani trochę wyolbrzymione – z jednostek zniknął wentylator odprowadzający ciepło, będący źródłem delikatnego szumu w typowej konstrukcji tego typu. Zamiast tego wewnątrz obudowy znajduje się rozbudowana sekcja rurek termicznych, dzięki czemu nie ma mowy o przegrzewaniu się PSU. To pierwszy bezwentylatorowy zasilacz na rynku o tak dużej mocy.

Zasilacz X Silent EDGE (Źródło: producent)

Układy Infineon IC, prostownik z aktywnym mostkiem oraz monitoring pracy zasilacza z poziomu oprogramowania – to brzmi jak ideał, którego brakowało fanom konstrukcji wydających z siebie jak najmniej decybeli. Jeżeli nie jesteście pewni, czy zasilacze X Silent Edge sprawdziłyby się na dłuższą metę – Cooler Master zaoferuje na nie aż 15 lat gwarancji.

Szukających tradycyjnych rozwiązań o sporej mocy powinien natomiast ucieszyć debiut modeli X Silent MAX Platinum i X Mighty Platinum, odpowiednio o mocy 1300 i 2800 W.

V8 lub G11 – Wasz wybór

Do tak nowoczesnego podejścia do zasilaczy warto wybrać odpowiednie chłodzenie. Cooler Master zapowiedział zatem Project New V8 oraz Project G11. Pierwszy z nich to klasyczna konstrukcja zoptymalizowana pod obsługę CPU o obciążeniu sięgającym 300 W. Dzięki przeprojektowanej komorze parowej i technologii Superconductive Composite Heat Pipe producent obiecuje dwukrotnie lepszy transfer ciepła niż przy tradycyjnych rurkach cieplnych.

Cooler Master Project V8 (Źródło: producent)

Jeżeli wyznajecie filozofię, że ciecz jest lepszym rozwiązaniem we współczesnych obudowach komputerowych, możecie zainteresować się Project G11. Chłodzenie AiO z dwiema komorami i dwiema pompami zamknięte w białej obudowie wraz z wentylatorami Mobius o średnicy 360 mm poradzi sobie z procesorami pracującymi pod obciążeniem przekraczającym TDP 300 W. Cooler Master zapewnia, że schludne i wydajne chłodzenie G11 można spersonalizować za pomocą drukowanych elementów, jednak póki co nie wiemy, jak to może wyglądać.

Nowości w kwestii chłodzenia zamyka wentylator Mobius 120 Slim. Odchudzona konstrukcja popularnej dmuchawy sprawdzi się tam, gdzie nie ma miejsca na klasyczny model.

Elegancja w niskiej cenie

Na ilość dostępnego miejsca nie będą narzekali przyszli właściciele Masterbox 600. Obudowa może stać się wyborem numer jeden dla tych, którzy szukają niedrogiej wieży, która będzie wyglądać schludnie i oferować dobre właściwości odprowadzania ciepła. W obu zadaniach pomoże kompatybilność konstrukcji z płytami głównymi z gniazdami umieszczonymi z tyłu, wsparcie dla wentylatorów o średnicy 420 mm czy miejsce na karty graficzne dłuższe niż 410 mm. Przód wypełniają trzy dmuchawy Sickleflow 140 mm, zaś z tyłu za wyrzut powietrza odpowiada jeden wiatrak CF120.

Cooler Master Masterhub – obsługa PC wygodna jak nigdy wcześniej

Jeżeli zastanawialiście się, czy istnieje akcesorium, które sprawi, że tworzenie treści na komputerze lub codzienna współpraca z Waszą jednostką będzie o wiele przyjemniejsza – tak wygląda odpowiedź Cooler Mastera. Masterhub to modularny, wieloelementowy zestaw, który można dostosować do codziennych potrzeb związanych ze streamowaniem czy obsługą zaawansowanych programów.

Na liście kompatybilnych modułów z podstawką z anodowanego aluminium znajduje się m.in.: tarcza z wbudowanym wyświetlaczem IPS, 15-klawiszy LCD, 2 rolki, 5 suwaków i trzy pokrętła. Masterhub nie pomieści wszystkich elementów na raz – na szczęście ich układanie według własnego widzimisię oraz wypięcie i wpięcie tego, czego chcemy używać w danej chwili, to kwestia kilku sekund. Całość możemy organizować zarówno w pionie, jak i poziomie – wystarczy odpiąć bazę na moment i obrócić.

Póki co nie wiadomo, które sprzęty i akcesoria trafią do obiegu w Polsce. Pozostaje mieć nadzieję, że będziemy mieli okazję zapoznać się z każdą nowością Cooler Master, a ich premiera to kwestia maksymalnie kilku miesięcy.