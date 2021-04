Znamy gry z PlayStation Plus na maj! Rozwałka jako motyw przewodni

Kolejny miesiąc i kolejny Plus. Tak to już jest w naszej branży, że początek miesiąca niesie ze sobą nową porcję darmowych gier z abonamentów. Wczoraj poznaliśmy zawartość majowego Games with Gold, a teraz przyszedł czas na PlayStation Plus. Nowe gry będą dostępne od 4 maja, a my sprawdźmy, co tym razem przygotował gamingowy oddział Sony.

Rozwałka ekskluzywna, czyli Wreckfest – tylko dla PlayStation 5

Duchowy spadkobierca gier z serii Flat-Out od lat święcił triumfy we wczesnym dostępie na pecetach, a w 2018 roku zaliczył udaną premierę na konsolach poprzedniej generacji. Teraz, już w całkowicie next-genowej wersji, gra po raz kolejny walczy o uwagę graczy, debiutując tym samym w PlayStation Plus.

Wreckfest to brutalne, ale przy tym widowiskowe wyścigi zdezelowanych wraków, które nie nadają się już do jazdy po normalnych drogach. Intensywny tryb multiplayer dla aż 24 graczy sprawia, iż trudno dzisiaj znaleźć podobną rozwałkę w grze wyścigowej, dlatego też tym bardziej szkoda, że tytuł został udostępniony jedynie dla posiadaczy PlayStation 5.

Wreckfest, czyli duchowy spadkobierca Destruction Derby oraz Flat-Out w PlayStation Plus – naszym zdaniem warto (źródło: PlayStation Blog)

Jeszcze więcej wybuchów, czyli Battlefield V

Kolejną pozycją w ofercie PlayStation Plus na maj jest Battlefield V, czyli swego czasu kontrowersyjny shooter od Electronic Arts oraz DICE. Gra będzie dostępna także na PlayStation 4, ale muszę przyznać, iż jest to dla mnie zaskakujący wybór, z kilku względów.

Od kilku lat to seria Call of Duty bardzo często gościła w ramach sztandarowego abonamentu Sony. Jak przecież wiemy, Electronic Arts mocno ostatnio trzyma z Microsoftem, chociażby udostępniając gry z EA Play w ramach Xbox Game Pass. Dlatego też Battlefield V w PlayStation Plus jest wyborem dosyć zaskakującym.

Z drugiej strony, jako multiplayerowa strzelanka z możliwością zakupienia mnóstwa DLC, spełnia wszystkie warunki dla idealnej gry w usłudze PlayStation Plus.

Kolejny miesiąc i kolejna strzelanka w PlayStation Plus. Dla fanów rozwałki jak znalazł (źródło: PlayStation Blog)

Przetrwać na Pacyfiku, czyli Stranded Deep

Ostatnią propozycją dla posiadaczy PlayStation 4 oraz PlayStation 5 jest Stranded Deep – tytuł, który na pierwszy rzut oka mocno kojarzy się z kultowym już serialem LOST.

Po tajemniczym wypadku samolotowym, główny bohater zostaje uwięziony przez siły natury na samym środku Pacyfiku. Aby przetrwać, trzeba będzie odnaleźć resztki odwagi, by zarówno na powierzchni, jak i na lądzie zdobyć niezbędne surowce i pokarm oraz odkryć tajemnicę bolesnego upadku.

Choć gra zdecydowanie wygląda na najmniejszy tytuł z całego PlayStation Plus, z pewnością przyjrzę się jej jako pierwszej. Bogata kolorystyka oraz nietypowe umiejscowienie gry sprawiają, iż pomimo roku na karku, może to być najciekawsza pozycja z całej trójki.

Na nowe gry w PlayStation Plus trzeba jednak jeszcze poczekać, ale już niedługo. Nowy asortyment będzie dostępny od 4 maja, dlatego nie zapomnijcie też pobrać kwietniowych gier (jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił).