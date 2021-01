PlayStation Plus odgapia Xbox Game Pass… ale to dobrze!

Kolejny miesiąc mija, to i kolejne PlayStation Plus nadchodzi! I to w mojej opinii całkiem niezłe, bo posiadacze zarówno PlayStation 4, jak i PlayStation 5 będą mieli w co grać. Ba, Sony nie zapomniało nawet o PlayStation VR!

Control Ultimate Edition w PlayStation Plus!

Nie tak dawno do oferty Xbox Game Pass na konsole i PC dołączyło Control. Najwyraźniej Sony musiało pozazdrościć posiadaczom konsoli Microsoftu tego tytułu, bo gra Remedy Entertainment zawita w przyszłym miesiącu również do PlayStation Plus i to w wersji Ultimate Edition!

Co ważne, gra na początku lutego ma uzyskać specjalną aktualizację, dzięki której posiadacze PlayStation 5 (i Xbox Series X|S) uzyskają wybór pomiędzy dwoma opcjami graficznymi. Pierwsza to gra w 60 FPS z wyłączonym ray tracingiem, zaś druga to – jak łatwo się domyślić – rozgrywka w 30 FPS, ale z włączonym śledzeniem promieni. Który tryb wybierzecie?

Concrete Genie – dla posiadaczy PlayStation VR jak znalazł!

Jeśli natomiast jesteście posiadaczami gogli VR od Sony, to najpewniej zainteresuje Was Concrete Genie – wysoko oceniana przygodówka stworzona przez studio PixelOpus. W grze wcielamy się w postać, która za sprawą magicznego pędzla może ożywiać graffiti w swoim mieście.

Jeśli nie posiadacie PlayStation VR, to spokojnie – również możecie zagrać w Concrete Genie w „tradycyjny” sposób. Gra posiada pełną polską lokalizację.

Destruction AllStars tylko dla PlayStation 5

Trzecią grą w lutowym PlayStation Plus jest premierowe Destruction AllStars, o którym zresztą wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Jest to ekskluzywna gra skierowana tylko na najnowszą konsolę Sony, która miała być tytułem startowym PlayStation 5, ale niestety jej premiera została przesunięta na luty. Ale dzięki temu opóźnieniu gra trafiła teraz do PlayStation Plus – tak więc chyba niewiele osób będzie narzekać ;)





Destruction AllStars to wybuchowa gra, w której naszym celem jest niszczenie samochodów przeciwników w widowiskowych wyścigach. Bawić możemy się tu zarówno w jednoosobowej kampanii, jak i w wieloosobowych trybach do 16 osób. Produkcja ta cechuje się bardzo dobrą oprawą graficzną, dzięki mocy PlayStation 5.

W lutym, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w:

🏢 Control Ultimate Edition

🧞‍♂️ Concrete Genie

🚘 Destruction AllStars pic.twitter.com/LmEfreIAYy — PlayStation Polska (@PlayStationPL) January 27, 2021

Wymienione wyżej gry będą dostępne bezpłatnie od 2 lutego 2021 roku dla każdego aktywnego subskrybenta abonamentu PlayStation Plus. Co ważne, jeśli nie posiadacie PlayStation 5, to i tak na stronie internetowej Sony możecie przypisać sobie do konta Destruction AllStars. Dzięki temu jeszcze przed zakupem PS 5 można zbierać sobie bibliotekę gier na tę platformę.