PS VR zadziała z PlayStation 5, ale tylko w ramach wstecznej kompatybilności

Im bliżej premiery PlayStation 5, tym więcej szczegółów na temat nowej konsoli Sony trafia do sieci. W większości są to raczej dobre informacje, ale niestety co jakiś czas do internetu trafią też szczegóły mniej „kolorowe”, jak chociażby brak wsparcia dla kontrolera DualShock 4, gdy gramy w gry w wersji PlayStation 5. I, jak się okazuje, z PlayStation VR będzie niestety tak samo.

PS VR zadziała z PS5, ale tylko w ramach wstecznej kompatybilności

Powyższa informacja została potwierdzona na przykładzie dwóch gier, popularnego w VR No Man’s Sky i przyszłorocznego Hitmana 3. Obie gry będą dostępne zarówno na PlayStation 4, jak i na PlayStation 5, ale tylko wersje na obecną generację konsol będą obsługiwać gogle wirtualnej rzeczywistości Sony.

Co najlepsze, w tytuły te będzie można i tak zagrać na PlayStation 5 w PS VR, ale tylko, jeśli zdecydujemy się na zakup tych gier w wersji PS4 i gdy odpalimy je w ramach wstecznej kompatybilności. Trochę to skomplikowane i skrajnie niepraktyczne.

PlayStation VR wraz kontrolerami Move i PlayStation Camera

I na ten moment nie zapowiada się, aby pozostałe (jak i przyszłe gry) VR na PlayStation 5 miały działać w odmienny sposób. Nie ma co ukrywać, że może to dość mocno spowolnić (i tak nie najlepszą) sprzedaż PlayStation VR na świecie. Trzymam więc kciuki, by Sony jednak zmieniło swoje zdanie w tej kwestii i dodało wsparcie PS VR również w grach na PS5.

Ostatni gwóźdź do trumny PS VR?

Nie ukrywam, że ta decyzja Sony jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Byłem praktycznie pewny, że do czasu premiery kolejnej generacji PlayStation VR, pierwszy model gogli wirtualnej rzeczywistości Japończyków będzie w pełni wspierany przez PlayStation 5 – a nie tylko w ramach wstecznej kompatybilności.

Bo teraz, cała baza użytkowników PS VR, kupująca PS5, będzie musiała albo zrezygnować z gry na swoich goglach na PlayStation 5 lub decydować się na kupowanie gier na starą generację – co jest bardzo nieintuicyjne i może wprowadzać w błąd.

I, jak chodziła mi po głowie myśl o zakupie PS VR podczas tegorocznego czarnego piątku, tak teraz jestem pewien, że na ich zakup się nie zdecyduję. Może warto jednak będzie spojrzeć w kierunku Oculus Quest 2?

