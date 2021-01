Xbox Games with Gold na luty jest naprawdę dobre! Niestety, sam abonament zdrożeje

Microsoft przyzwyczaił nas już, że najlepsze „kąski” w postaci gier wideo, lądują raczej w abonamencie Xbox Game Pass, a nie w subskrypcji Xbox Games with Gold. Jednak tym razem, firma postanowiła nas zaskoczyć i to bardzo pozytywnie!

Games with Gold — luty 2021

W lutym dostaniemy aż pięć gier w abonamencie Games with Gold, ale uspokajam — Microsoft poszedł nie tylko w ilość, ale i w jakość! Zobaczcie zresztą sami:

Resident Evil – od 1 do 28 lutego

– od 1 do 28 lutego Dandara: Trials of Fear Edition – od 16 lutego do 15 marca

– od 16 lutego do 15 marca Gears 5 – od 1 do 28 lutego

– od 1 do 28 lutego Indiana Jones and the Emperor’s Tomb – od 1 do 15 lutego

– od 1 do 15 lutego Lost Planet 2 – od 16 do 28 lutego

Dwoma najjaśniejszymi gwiazdami jest oczywiście fenomenalne Gears 5, a także bardzo udany remake Resident Evil z 2015 roku. Również klasyk w postaci Indiana Jones and the Emperor’s Tomb jest bardzo ciekawym tytułem, któremu z pewnością warto dać szansę.

Stawkę zamyka Lost Planet 2 i Dandara: Trials of Fear Edition. One również mogą zainteresować wielu graczy – zwłaszcza tych, którzy pozostałe gry z Games with Gold mają już za sobą. W skrócie — każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie!

Niestety, jest też druga strona medalu…

Xbox Games with Gold drożeje, ale tylko nieznacznie

Zacznijmy od dobrych wieści — podwyżka cen Games with Gold nie dotyczy abonamentu na 6 i 12 miesięcy usługi. Zwiększenia cen, uniknęła też subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate, która zawiera w sobie Games with Gold.

Tak więc podwyżka dotyczy tylko opcji abonamentu na 1 i 3 miesiące — cena zwiększona została o odpowiednio 1 i 5 dolarów. Najpewniej zachęci to graczy to wykupowania Games with Gold na dłuższy okres lub przejścia na Xbox Game Pass Ultimate, co w mojej opinii jest najlepszą możliwą opcją, jeśli chodzi o stosunek cena/jakość.