Znamy gry w PlayStation Plus na listopad. Pobierzemy aż 6 ciekawych produkcji!

Sony dość długo wstrzymywało się z ogłoszeniem PlayStation Plus na listopad. Japoński gigant nie chciał prawdopodobnie przyćmić wczorajszego State of Play pobocznymi ogłoszeniami. Nic w tym dziwnego, ponieważ oferta w tym miesiącu prezentuje się bardzo solidnie.

Aż 6 produkcji w PlayStation Plus

Tak, dobrze czytacie. Sony w tym miesiącu postanowiło obdarować graczy aż sześcioma produkcjami na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Jest jednak pewien haczyk – połowa z nich to gry ekskluzywne dla PlayStation VR. Oznacza to, że bez hełmu wirtualnej rzeczywistości, nie będziecie w stanie uruchomić tych dodatkowych tytułów. Wszystkie produkcje będą dostępne już od 2 listopada, dlatego rzućmy okiem na listę gier, dostępnych tym razem w PlayStation Plus:

Knockout City – PS4/PS5,

First Class Trouble – PS4/PS5,

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – PS4,

The Persistence – PS VR,

The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition – PS VR,

Until You Fall – PS VR.

O ile liczba gier dostępnych na PlayStation VR imponuje, tak szkoda, że jedynie mały odsetek posiadaczy konsol będzie miał szansę je wypróbować. Osobiście czekam na premierę drugiej edycji PS VR, która jakiś czas temu została mimochodem zapowiedziana przez Jima Ryana. Pierwszy model jest już nieco przestarzałym gadżetem, a znając moje szczęście do takich zakupów, miesiąc po tym jak PS VR wylądowałby w moim domu, PlayStation podałoby bliską datę premiery drugiej iteracji sprzętu.

Przegląd listopadowych gier w ramach PlayStation Plus, przygotowany przez niezawodne PlayStation Access

Przyjemności w PlayStation Plus

Choć abonament w tym miesiącu nie wstrzelił się jakoś specjalnie w moje prywatne gusta, to z pewnością wypróbuję Knockout City. Jest to kolejny multiplayer od Electronic Arts, jaki ląduje w tej subskrypcji. Kiedy EA się nauczy, że takie gry powinny być od początku bezpłatne? Trudno powiedzieć. „Zbijak” dalej prezentuje się sympatycznie, dlatego warto będzie sprawdzić zmiany, jakie nastąpiły od premiery produkcji.

Dość ciekawym odkopem jest też Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Ambitne RPG, które dzisiaj raczej jest ciekawostką, aniżeli w pełni kompetentnym produktem. Darowanemu koniowi w zęby się jednak nie zagląda! Wierzę, że dużo osób zdążyło już za takimi produkcjami zatęsknić, przez co gra spotka się w wieloma pobraniami. Potwierdza się też First Class Trouble, o którym Sony wczoraj informowało podczas State of Play.

Jak oceniacie PlayStation Plus na przyszły miesiąc? Moim zdaniem jest o wiele lepiej niż ostatnio, zwłaszcza dla posiadaczy PlayStation VR!