Znamy gry w PlayStation Plus na październik. To miesiąc zróżnicowanych produkcji

Jeżeli kiedykolwiek marzyliście o selekcji gier do PlayStation Plus, w której znajdziecie symulację wojny, golfa oraz widowiskowego łamania kości, to prawdopodobnie nie mogliście trafić lepiej. Znamy zawartość abonamentu na przyszły miesiąc i cóż – przynajmniej jest nieszablonowa.

Mortal Kombat X w PlayStation Plus

Najważniejszą produkcją, jaką Sony postanowiło zaoferować w tym miesiącu w ramach PlayStation Plus, zdecydowanie jest Mortal Kombat X. Nie jest to oczywiście kompletna edycja XL, zatem każdy, kto lubi posiadać kompletne wydania gier, będzie musiał wydać kilka dodatkowych groszy na brakujących wojowników.

Sześcioletnia już bijatyka nie zrobi także wrażenia na posiadaczach PlayStation 5. Tam dziesiąte Mortal Kombat było już wcześniej dostępne w ramach PlayStation Plus Collection, czyli startowym pakiecie gier dla subskrybentów posiadających najnowszy sprzęt Sony. Nie zmienia to jednak faktu, iż produkcja NetherRealm Studios jest jedną z najlepszych bijatyk poprzedniej generacji konsol. A jak wszyscy wiemy, nawet najbardziej krwawe FATALITY sprawia mnóstwo przyjemności.

Hell Let Loose – tylko na PS5

W zbliżającym się miesiącu, posiadacze PlayStation 5 będą mogli ekskluzywnie zagrać w Hell Let Loose. Jest to shooter FPP, który prezentuje nieco bardziej realistyczne spojrzenie na wojnę, chociażby tak, jak bardziej znane Insurgency: Sandstorm. Jest to kolejna już produkcja od wydawnictwa Team 17, jaka pojawia się bezpłatnie dla abonentów. Na fragmentach rozgrywki Hell Let Loose może wyglądać nieco surowo, lecz na tym polegał dokładnie zamysł. Wojna wbrew pozorom nie jest tak kolorowa, jak Call of Duty może to pokazywać.

Ostatnią produkcją, jaka pojawi się w październiku w PlayStation Plus, jest PGA Tour 2K21. Nie jest to z pewnością pozycja, która trafi do szerokiego grona odbiorców w Polsce. Być może dzięki temu ktoś właśnie odkryje pasję do golfa, zwłaszcza że gry sportowe robione przez 2K od lat trzymają solidny poziom.

Jak donosi PlayStation Blog, nowe gry będzie można pobrać od 5 października, co jest też ostatnim dzwonkiem na ściągnięcie wrześniowych gier. Nie jest to z pewnością najlepszy miesiąc w wykonaniu Sony, lecz zawsze mogło być o wiele gorzej.