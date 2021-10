Idealnie na Halloween: gra-horror DARQ: Complete Edition za darmo

To już praktycznie tradycja, że w okolicach Halloween Epic Games Store rozdaje za darmo gry w tematyce horrorów. Tydzień temu mogliśmy pobierać świetne Among the Sleep, a od teraz możemy przypisywać do konta równie dobre DARQ: Complete Edition!

Horror DARQ: Complete Edition za darmo

Gra DARQ to debiutancka produkcja studia Unfold Games, która w sierpniu 2019 roku zagościła na komputerach osobistych. Tytuł ten to – najprościej opisując – platformówka z gatunku horror, której ważnym elementem jest narracja i wykreowany przez twórców świat. W DARQ wcielamy się w młodego chłopca, który został uwięziony w środku koszmaru i nie może się z niego wybudzić. Jak się pewnie domyślacie, naszym zadaniem jest rozwiązanie tej zagadki i ucieczka ze świata koszmarów.

Wersja Complete Edition, czyli udostępniona za darmo przez Epic Games Store, pojawiła się na rynku pod koniec 2020 roku na PC i konsolach zeszłej generacji: PlayStation 4 i Xbox One. Rok później tytuł ten zadebiutował również na Nintendo Switch, a także otrzymał aktualizacje dla konsol nowej generacji, dzięki czemu na PlayStation 5 i Xbox Series X możemy cieszyć się znacznie wyższą rozdzielczością i lepszą oprawą graficzną.

Co jednak ważne, DARQ: Complete Edition zawiera nie tylko podstawową wersję gry, ale również dwa dodatki – The Tower i The Crypt. W DARQ zagracie niestety tylko na komputerach z systemem Windows, gdyż MacOS nie jest wspierany w przypadku tego tytułu. Gra oferuje polską wersję językową w postaci napisów.

Wymagania sprzętowe DARQ: Complete Edition:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 Windows 10 (64-bitowy) Procesor: Intel Core i3-530 Intel Core i7 Pamięć RAM: 4 GB 8 GB Wolne miejsce na dysku: 3 GB 3 GB Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 260 lub ATI Radeon HD 4870 NVIDIA GeForce GTX 660 lub ATI Radeon HD 7850

DARQ: Complete Edition możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień, bo dopiero 4 listopada 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie udostępniona kolejna darmowa gra, o czym Was – jak zawsze – poinformujemy.