Recenzja PNY RTX 4070 XLR8 Gaming Verto – karty stworzonej do grania w 1440p (WQHD)

Jak co roku od wielu lat gracze zadają sobie ważne pytanie: jaką kartę graficzną wybrać? Jaką? Na to pytanie dziś nie odpowiem… ale podpowiem za to, co można wybrać! Dzisiaj przed nami test PNY RTX 4070 XLR8 Gaming Verto, czyli karty, która – moim zdaniem – świetnie prezentuje się w rozdzielczości WQHD i generuje nierzadko w grach ponad 100 FPS+, więc jest sensownym wyborem dla monitorów 2560x1440p z odświeżaniem 120Hz i więcej! Zaciekawieni?

Wpierw kilka słów o platformie testowej:

procesor: Intel Core i9-13900K 3.0 GHz (5.8 GHz w trybie turbo),

chłodzenie procesora: Be Quiet! Silent Loop 2 360 mm,

pamięć RAM: Kingston FURY 32GB (2x16GB) 6400MHz CL32 Renegade RGB,

płyta główna: Gigabyte Z790 AORUS MASTER DDR5,

zasilacz: ASUS ROG Thor 1200 W 80 Plus Platinum z wbudowanym watomierzem,

dyski SSD: Samsung 980 Pro 2 TB PCIe Gen 4.0 x4, NVMe, Kingston 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe KC3000,

system operacyjny: Windows 11.

Dane techniczne PNY RTX 4070 XLR8 Gaming Verto:

układ graficzny GeForce RTX 4070,

rodzaj złącza: PCIe 4.0 x16,

pamięć: 12 GB GDDR6X 192 bit, efektywne taktowanie pamięci – 21000 MHz,

taktowanie rdzenia: 1920 MHz,

taktowanie rdzenia w trybie boost: 2520 MHz,

rdzenie CUDA: 5888,

typ chłodzenia: aktywne,

liczba wentylatorów: 3,

podświetlenie,

rodzaje wyjść: HDMI 2.1: 1 szt., DisplayPort 1.4a: 3 szt., Złącze zasilania 8 pin: 1 szt.,

rekomendowana moc zasilacza – 650 W,

pobór mocy – 200 W,

wymiary: 305 x 119 x 40 mm (długość x szerokość x wysokość)

liczba zajmowanych slotów: 2,

gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta).

Cena PNY RTX 4070 XLR8 Gaming Verto w momencie publikacji recenzji: ok. 3150 złotych.

Jakość wykonania i pierwsze wrażenia

Muszę od początku stwierdzić, że jestem pod niemałym wrażeniem. Na co dzień operuję na kartach z serii RTX 4080/4090, które są… duże? Nie wiem, jak inaczej opisać kolosy, które zajmują całą przestrzeń przed komputerem tak, że płyty głównej nie widać. Tutaj, od razu po wyjęciu z pudełka, urzekł mnie rozmiar karty – jest kompaktowa! Mniejsza! Na myśl przywołuje mi od razu układy graficzne sprzed paru lat, kiedy to karta graficzna była dodatkiem do komputera, a nie komputer dodatkiem do karty! Ale czy rozmiar definiuje wydajność? O tym później. Teraz skupmy się na jakości wykonania.

Metalowe PCB – tak, to pierwsze, co mi się rzuciło w oczy i co poczułem pod palcami. Plecki karty są wykonane z metalu, a nie z tworzywa sztucznego! Jest to już na wstępie duży plus, bo ostatnie trendy definiują szukanie kompromisów i oszczędności, co skutkuje zastosowaniem gorszych materiałów w wykończeniu GPU. Ale nie w tym przypadku.

A jak cała reszta? wstępnie OK – konstrukcja jest “zbita”, nie ugina się pod naporem ręki, wszystkie elementy są dobrze spasowane. Co do designu… powiem tak: ważne, że działa :)

Kultura pracy

Ten element recenzji można podzielić na kilka sekcji – od kultury pracy cieplnej po głośność układu chłodzenia, piszczenie cewek, na poborze mocy kończąc, ale tutaj skupimy się głównie na głośności układu (reszta w dalszej części tekstu). Ten element definiuje czy dany egzemplarz spełni wymagania konkretnego użytkownika – w końcu, jak budujemy układ o wysokiej wydajności, ale z zachowaniem względnej ciszy, jest to dla nas dość istotny szczegół.

Powiem to szybko i bezboleśnie – jest bardzo dobrze!

Wymusiłem cztery ustawienia pracy wentylatorów – 30/50/75/100%. Oto wyniki:

30% – 40,2dB

50% – 41,8,4dB

75% – 52 dB

100% – 62,3dB

Żeby odwzorować, co oznacza ten wynik, posiłkując się Wikipedią możemy dowiedzieć się, że:

0 dB – wartość progowa dla normalnie słyszącej osoby, odpowiadającą natężeniu dźwięku 10−12 W/m² o częstotliwości 1000 Hz,

10 dB – szelest liści przy łagodnym wietrze,

20 dB – szept,

30 dB – bardzo spokojna ulica bez ruchu,

40 dB – szmery w domu,

50 dB – szum w biurach,

60 dB – odkurzacz,

70 dB – wnętrze głośnej restauracji, darcie papieru,

80 dB – głośna muzyka w pomieszczeniach, trąbienie.

Dodajmy jeszcze, że wyniki są zbliżone do wyników uzyskanych przez konkurencyjne karty graficzne. Dodatkowo karta ma półpasywny system chłodzenia, co oznacza, że podczas codziennej pracy np. w Wordzie czy przeglądarce internetowej, głośność GPU wynosi 0 dB. Wszystko przez to, że wentylatory nie muszą wtedy działać. Załączają się dopiero w momencie uruchomienia bardziej wymagającej aplikacji czy też gry.

Bling Bling / kolorki / wzorki. Oprogramowanie

Kilka słów na temat oprogramowania, dostarczanego przez producenta – VelocityX. Program jest prosty, czytelny, łatwy w obsłudze. Muszę wysoko ocenić to oprogramowanie, bowiem jest stabilne, intuicyjne i po prostu działa tak, jak bym tego oczekiwał.

Na wstępie dostajemy informacje o podstawowych parametrach GPU wraz z możliwością wykonania automatycznego OC karty. Nas jednak bardziej interesuje kolejna zakładka, którą VelocityX oferuje – podświetlenie!

Wybuch, tęcza, statyczne, fala, błysk i tak dalej… możliwości wyboru rodzaju i sposobu podświetlenia jest ogrom. Mnie najbardziej urzekła możliwość podświetlenia statycznego z wyborem koloru oraz intensywności świecenia pojedynczych diod na karcie. Jest to mały bajer, ale pochłonął mnie bez reszty na dobrych kilka minut, jak próbowałem dostosować wizualne wygląda pod swoje widzimisię.

Same strefy podświetlenia to dwanaście punktów świetlnych na froncie (wentylatory nie są podświetlone) + napis XLR8 z boku karty. To dużo czy mało? Nie wiem – jak dla mnie wystarczająco, by karta prezentowała się godnie i modnie.

Pobór prądu, czyli to, co najbardziej lubię w serii RTX 4000

Inflacja co rusz zdobywa nowe pułapy absurdu cenowego w Polsce, przez co trzeba czasem pomyśleć nad “oszczędzaniem” – choćby tym najmniejszym, zwłaszcza, że cena prądu wciąż zdobywa nowe pułapy :) A jak zacząć oszczędzać? Np. wykorzystując mniej prądu!

Dla przykładu – RTX 3090Ti w szczytowych momentach potrafił zjeść około 450 W z naszego zasilacza. W przypadku RTX-a 4080 było to już 330 W, a przy PNY RTX 4070 XLR8 Gaming Verto maksymalny pobór miałem w okolicach 185 W (chociaż możemy śmiało założyć, że w grach powinno być to średnio 175-180 W). Fajnie, nie?

Proste obliczenie – 185 W (czyli maksymalna ilość prądu, nieprzerwanie dostarczana z gniazdka przez równo 60 min) będzie nas kosztować około 14 groszy za godzinę pracy… A realnie? Jeszcze mniej.

Czy ciepło? Pora na termowizję

Ogólne temperatury karty graficznej są jak najbardziej w porządku (o tym przekonacie się patrząc na screeny z testów w grach). W tym segmencie recenzji możecie natomiast zobaczyć jak wygląda proces odprowadzania ciepła z układu – traktujcie to bardziej jako ciekawostkę (albo formę ostrzeżenia, gdzie nie pchać palców podczas pracy :P)

Benchmarki

Zaczynajmy to, co jest najfajniejsze – w końcu czas na testy w grach oraz benchmarki:

Speed Way: 4459

Fire Strike: 36569

Fire Strike Extreme: 20708

Fire Strike Ultra: 10229

Time Spy: 18246

Time Spy Extreme: 8880

Port Royal: 11057

Solar Bay: 83239

DirectX RayTracing Feature Test: 52,13 FPS

Nvidia DLSS 3.0 Feature Test (2560×1440): DLSS off – 51,54 FPS FPS DLSS on – 160,09 FPS



No i pora na pięknisia, czyli Unigine Valley Benchmark 1.0: 7895

Wydajność w grach

Jako że PNY RTX 4070 XLR8 Gaming Verto moim zdaniem jest kartą stworzoną do 2560x1440p, właśnie w takiej rozdzielczości przeprowadziłem wszelkie testy.

Zasada jest bardzo prosta – osiągamy jak najwyższy wynik przy jak najwyższych ustawieniach graficznych poszczególnych gier (czyli wszystko na Ultra i jedziemy z koksem).

Warto tutaj jeszcze na wstępie przypomnieć, że PNY RTX 4070 XLR8 Gaming Verto obsługuje DLSS 3.5, więc serio spodziewajcie się świetnych wyników :)

Euro Truck Simulator 2

Na początek coś prostego, ale jak świetnego! Sam cały czas zagrywam się w ten tytuł. Kierownica + skrzynia zmiany biegów i kilka godzin mija nie wiadomo kiedy, przemierzają Europę od Zachodu na Wschód.

Od 200 do 350 FPS – myślę, że wystarczy ;)

Counter-strike 2

Pora na e-sport. Wielu narzeka, że CS2 jest niedopracowany… mi się gra świetnie! Jeśli spotkamy się kiedyś na serwerze, dajcie znać na czacie – łatwo mnie poznać przez charakterystyczne bronie :D

Od 195 do 250 FPS.

Tom Clancy’s The Division 2

Klasyka!

Od 135 do 180 FPS.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

R6 też śmiało możemy zaliczyć do tytułów e-sportowych. Myślę. że wynik was pozytywnie zaskoczy!

Od 310 do 390 FPS.

Assassin’s Creed Mirage

Pora na coś nowego, świeżego!

Od około 100 do 160 FPS – nie liczę ekranów ładowania oraz wyjścia “do menu” – sama czysta rozgrywka.

Call of Duty Modern Warfare 2 (2022)

Gra wspiera DLSS, ale powiedzmy to sobie szczerze… tutaj nie ma żadnej różnicy pomiędzy “bez” a “z” – dlatego podaję wyniki mieszane – w obu przypadkach klatkarz był na tym samym poziomie.

Od 130 do 145 FPS.

Starfield

Kolejna nowość Bethesdy – póki co bez oficjalnego wsparcia DLSS. Kto wie jednak co przyniosą kolejne miesiące.

Jeszcze jedna ciekawostka – aktualna pozycja w grze, w której zostały wykonane screeny, to… Polska, a dokładnie okolice Trójmiasta / Zatoka Gdańska, yeap… Ziemia niestety kaput!

Od 50 do 90 FPS.

Simrail

Kto by nie chciał zostać maszynistą? Kolejny tytuł, w którym bawię się doskonale, śmigając między Warszawą a Katowicami!

Od 55 do 85 FPS.

DLSS Jakość – od 70 do 90 FPS.

Forza Horizon 5

Ten tytuł zabrał z mojego życia dobre setki godzin… ale warto!

Od 120 do 150 FPS

Forza Motorsport

Mam mieszane uczucia co do tej Forzy… niby nowy tytuł, a wygląda jak… sami sobie dopowiedzcie :) i ta optymalizacja…

Od 50 do 65 FPS

DLSS Jakość – od 60 do 70 FPS

Baldur’s Gate 3

No w tym to jestem zakochany. Tak, ta karta świetnie daje sobie tutaj radę!

Od 90 do 130 FPS

DLSS Jakość – od 100 do 150 FPS

Cyberpunk 2077 Widmo Wolności

Cóż mogę dodać… V! i do przodu!

Od 60 do 65 FPS

RayTracing – od 25 do 30 FPS

RayTracing + DLSS Jakość – od 90 do 100 FPS

Podsumowanie

Czy PNY RTX 4070 XLR8 Gaming Verto jest kartą idealną? No nie :) Jest jeden element, który zostawiłem sobie na koniec… freezy – dokładnie dwa.

Podczas długich testów, ba! katorżniczych testów GPU zdarzyło mi się “zamrozić” peceta. Zawsze działo się to podczas maksymalnego obciążenia karty. Sprawdzałem podłączenie zasilania (wymiana przewodów zasilających) oraz testowałem kolejne dwa układy, by wykluczyć błąd innych elementów. Niestety, wszystko wskazuje na GPU. Czy jest to coś, co w mojej opinii wykluczu to GPU? Oczywiście, że nie! Zadziało się to w określonych skrajnych warunkach dla pracy układu. Śmiem twierdzić, że po prostu skończył się VRAM… niemniej muszę odnotować, że coś takiego miało miejsce.

Cóż mogę jeszcze dodać o samej karcie? Bardzo dobre temperatury, oscylujące pod obciążeniem w okolicach 63/64 stopni Celsjusza, wysoka wydajność, wsparcie DLSS 3.5, wysoka kultura pracy, no i ciekawe możliwości zarządzania podświetleniem karciochy.

Dodatkowym ogromnym plusem jest to, że producent postawił na zasilanie 1x 8 pin, a nie na 12VHPWR (ta wtyczka powinna być zarezerwowana dla najwydajniejszych układów, jeśli nie ma potrzeby… cieszę się, że jej nie ma).

A czy jest coś jeszcze, co mi się nie podoba? Może design… ale to moja prywatna opinia, z którą nie musicie się zgadzać.