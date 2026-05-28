Grounded (Źródło: Obsidian Games)
PlayStation Plus na czerwiec to żart. Czas anulować subskrypcję?

Bartosz Kaja·
Majowa oferta PlayStation Plus oferowała coś zarówno dla niedzielnych graczy, jak i kanapowych zapaleńców. Jeżeli nie należysz do specyficznej grupy grających, możesz mieć problem z polubieniem tego, co zaoferuje Sony w czerwcu 2026 roku.

Warhammer 40,000: Darktide w czerwcowym PlayStation Plus

Najjaśniejszą gwiazdą gier dostępnych dla subskrybentów abonamentu PlayStation Plus jest Warhammer 40,000: Darktide.

Najłatwiej jest porównać tytuł do serii Left 4 Dead czy jako duchowego spadkobiercę Warhammer: Vermintide 2. Mamy zatem do czynienia z tytułem kooperacyjnym, gdzie – zamiast szczuropodobnych Skavenów czy zombie – zostajemy rzuceni naprzeciwko hordzie heretyków.

Rozgrywka wymaga od nas zarówno zręcznego operowania orężem, jak i dobrego oka przy celowaniu. Twórcy stale rozwijają grę, dodając do niej m.in. nowe klasy, których jest obecnie sześć, a 23 czerwca 2026 roku zadebiutuje kolejna – elitarni agenci Skitarii.

Nawet, jeżeli nie miałeś wcześniej okazji do wkręcenia się w świat WH40K, ale kochasz klimaty, w których kwartet znajomych (lub obcych) kosi wrogów niczym sąsiad trawę w majowe popołudnie, to warto dać Darktide szanse.

warhammer 40000 darktide gra playstation plus
Warhammer 40,000: Darktide (Źródło: Fatshark)

Grounded

Zastanwialiście się, jak wyglądałby świat, gdybyśmy byli niewiele więksi od mrówek? To samo pytanie zadali sobie ludzie z Obsidian Entertainment, a szansą na spróbowanie życia człowieka, którego wzrost mierzy się w milimetrach, daje zaprezentowany w 2022 roku Grounded.

Tytuł łączy w sobie przygodę z próbą przetrwania w niezbyt przyjaznym mikro-człowiekowi środowisku. Podobnie jak w przypadku ww. Darktide’a, całość opracowano z myślą o ogrywaniu historii w kooperacji przez maksymalnie czterech graczy, choć możliwa jest również zabawa solo. Wspólnie możliwe jest budowanie schronienia, wykuwanie nowych broni i pancerzy, a także obrona przed nieprzyjazną fauną – pająkami, termitami czy komarami.

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Tym razem, dla odmiany, zamiast współpracy czeka Was drużynowa bitka. Nickelodeon All-Star Brawl to bijatyka przypominająca kultową formułę zaprezentowaną przez Super Smash Bros – zamiast zbijania paska zdrowia rywali do zera próbujemy osłabić ich na tyle, aby móc wyrzucić ich z planszy.

Wyjątkowa jest również lista bohaterów, składająca się z prawie 30 postaci znanych z animacji kultowego amerykańskiego kanału dla dzieci. Tylko tutaj całkiem normalne jest, że SpongeBob walczy jak równy z równym z Wojowniczymi Żółwami Ninja, Garfieldem i Jimmym Neutronem.

Wszystkie wymienione wyżej gry pojawią się w PlayStation Plus 2 czerwca 2026 roku. Do tego czasu możecie przypisać gry PS+ z maja 2026 roku z jednym wyjątkiem – okazuje się, że EA Sport FC 26 będzie dostępny aż do 16 czerwca 2026 roku.

Days of Play 2026

Przy okazji warto wspomnieć, że właśnie rozpoczęło się coroczne święto „niebieskich”- Days of Play. Z tej okazji w sklepie znajdziecie nie tylko promocje na gry w wersji pudełkowej i cyfrowej – obniżono także ceny kontrolerów, słuchawek czy gogli VR. Okazje dotyczą również PlayStation Plus, które do 10 czerwca można kupić od 25 do 33% taniej, w zależności od planu:

  • PS+ Essential – 236 złotych zamiast 290 złotych,
  • PS+ Extra – 390 złotych zamiast 520 złotych,
  • PS+ Premium – 420,10 złotych zamiast 630 złotych

Warto zaznaczyć, że obniżka dotyczy wyłącznie osób bez aktywnego abonamentu. W przypadku kont opłacających PlayStation Plus dostępna jest jedynie promocja na przejście na wyższy plan. Biorąc pod uwagę jakość czerwcowych gier, może warto dopłacić w trakcie trwania obniżek do poziomu Premium. Daje on dostęp do Katalogu Gier, w którym znajduje kilkaset gier – od hitów pokroju Cyberpunk 2077 czy Ghost of Tsushima po klasyki z poprzednich generacji konsol Sony.

Częścią wydarzenia będzie również State of Play zaplanowany na 2 czerwca 2026 roku. Już teraz wiadomo, że poznamy na nim więcej szczegółów dotyczących Marvel’s Wolverine – nowej gry Insomniac Games.

