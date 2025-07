Promocja na PlayStation 5. Ceny? Jak przed podwyżką

Wakacje to świetna okazja, żeby powędrować po górach, wygrzewać się na plaży czy nadrobić gamingowe zaległości. Nie pytajcie mnie, jak to możliwe – tak właśnie jest. Jeżeli od jakiegoś czasu interesuje Was zakup PlayStation 5, startująca właśnie promocja to świetny moment na decyzję.

PlayStation 5 wciąż mocne

Gdybym miał oceniać PlayStation 5 przez pryzmat ostatnich dwóch miesięcy, to muszę przyznać, że konsola nieco zyskała w moich oczach. Producent zapowiedział niedawno ważną aktualizację dla konsol i kontrolerów, a do końca lipca możecie jeszcze przypisać do swoich kont Diablo IV w ramach PS Plus. Ponadto czerwcowy State of Play wypełniono ciekawymi tytułami, których aż nie mogę się doczekać, jak Thief VR czy Nioh 3.

Swój egzemplarz PlayStation 5 kupiłem już dość dawno, jednak zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą rozważać zakup konsoli dopiero teraz. Ci, którzy czekali na to, aż Sony znacząco obniży ceny urządzeń, powinni zainteresować się wakacyjną promocją producenta.

Które PlayStation 5 objęto promocją?

Niestety, chętni na tańsze PlayStation 5 Pro muszą jeszcze chwilę poczekać na pierwsze, oficjalne obniżki cen sprzętu. Oferta dotyczy bowiem wyłącznie konstrukcji Slim – zarówno Digital, jak i z napędem oraz z dodatkowym kontrolerem Dual Sense. Oprócz tego możliwy jest zakup zestawu z grą Call of Duty: Black Ops 6, również w wariancie z i bez napędu.

Screeny z Call of Duty: Black Ops 6 (źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo)

Zestawy objęte promocją kupicie w sklepach sieci Media Markt, RTV Euro AGD, Empik, x-kom oraz Sony Centre. Najbardziej korzystną opcją jest PlayStation 5 bez napędu z Call of Duty: Black Ops 6 wyceniony w x-kom na 1799 złotych – o 400 złotych mniej niż wynosi sugerowana cena producenta. Najdrożej wychodzi natomiast wariant z napędem i dodatkowym kontrolerem, który w Media Markt czy Media Expert kosztuje 2469 złotych. Jest to zarazem największa obniżka, bo aż o 480 złotych.

Warto jednak wspomnieć, że dla wersji bez napędu jest to tak naprawdę powrót do cen sprzed podwyżki, jaką Sony zaserwowało nam w kwietniu 2025 roku. Promocja potrwa do 7 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.

Gdzie kupić? PlayStation 5 Slim z dyskiem 1TB i Call of Duty: Black Ops 6 ok. 1799 zł Media Expert Media Markt RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Przy okazji dodam, że w wybranych sklepach pojawiła się opcja zakupu w przedsprzedaży limitowanej edycji PS5 Slim przygotowana na 30. urodziny pierwszego PlayStation oraz akcesoriów, które w grudniu 2024 roku wyprzedały się na pniu.