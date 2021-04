Usługa mojeID dostępna w Play. Klienci podpiszą umowę bez wychodzenia z domu

Biuro prasowe operatora sieci komórkowej Play poinformowało, że firma udostępniła swoim klientom możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości przy pomocy usługi mojeID. Co to jest i jak działa?

Czym jest mojeID?

W obecnych czasach wiele osób korzysta z możliwości robienia przelewów, opłacania rachunków czy też rejestracji na przeróżne usługi przez internet. W każdej z tych operacji wykorzystywane są jednak bardzo wrażliwe dane. MojeID ma na celu zdalne i przede wszystkim bezpieczne potwierdzanie tożsamości online w różnego rodzaju usługach z sektora komercyjnego, jak i publicznego. Narzędzie to zostało uruchomione już w 2019 roku.

Na łamach naszego portalu wielokrotnie informowaliśmy o kolejnych firmach, jakie dołączały do tejże inicjatywy, jak chociażby bank Pekao S.A. czy sieć T-Mobile.

Play i mojeID

Teraz za sprawą komunikatu wydanego przez Play dowiedzieliśmy się, że klienci tego operatora będą mogli skorzystać ze wspomnianej usługi mojeID, którą prowadzi KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa). Dzięki temu zarówno dotychczasowi, jak i zupełnie nowi klienci sieci będą mogli bezpiecznie oraz wygodnie zawierać online umowy abonenckie, a także w prosty sposób aneksować już trwające zobowiązania.

źródło: Play

Operator zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo zastosowanego rozwiązania, jak i wygodę, z jaką spotkają się abonenci.

Nieustannie wdrażamy rozwiązania, które pozwolą klientom Play zrealizować swoje potrzeby w prosty sposób, bez konieczności wychodzenia z domu. Bezpieczeństwo oraz wygoda naszych klientów są dla nas priorytetem. Wprowadzenie mojeID właśnie temu służy. To kolejny, bardzo istotny etap digitalizowania naszych usług i procesów. Maciej Żyto, Dyrektor Digital Marketingu w Play

Przy okazji operator pochwalił się także znakomitymi wynikami. Jak czytamy w komunikacie, sieć posiada już grono ponad 15 milionów klientów. Firma zawdzięcza to bardzo szerokiemu spectrum usług, jak: telefonia komórkowa, mobilny i stacjonarny dostęp do internetu dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz bogata oferta kanałów i dostęp do platformy streamingowej za sprawą usługi telewizyjnej PLAY NOW TV.

Zdalne potwierdzanie tożsamości przy pomocy usługi mojeID jest już dostępne. Proces weryfikacji odbywa się poprzez bankowość internetową. Wykorzystywane są do tego dane, które zostały już wcześniej sprawdzone przez zaufany podmiot.