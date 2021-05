Operatorzy telewizji Orange i Play odkodowują kanały z kreskówkami na Dzień Dziecka

Aż do 6 czerwca Orange, jak i Play, otwierają dodatkowe kanały dla dzieci w pakietach telewizyjnych – i to za darmo! Tyle dobra na Dzień Dziecka!

Nadchodzący Dzień Dziecka to dobra okazja dla operatorów, by zaprezentowali, co w ofercie telewizyjnej mają dla najmłodszych widzów. Czynią to za pomocą darmowego dostępu do pakietów dla dzieci, który będzie otwarty do końca przyszłego tygodnia. Zobaczmy, co takiego przygotowali Fioletowi oraz Pomarańczowi.

Pakiet Kids w oknie otwartym w Play

W Play, każdy, kto posiada dostęp do PLAY NOW w ramach swojego abonamentu, a także osoby korzystające z oferty PLAY NOW TV z dekoderem TV BOX, mogą bez dodatkowych opłat oglądać 9 kanałów dla dzieci, a także przeglądać treści z biblioteki VoD.

W skład pakietu wchodzą kanały emitujące znane bajki i programy edukacyjne, takie jak Psi Patrol na kanale Nick Jr., Pat i świat na kanale Boomerang czy Blue na kanale CBeebies. Pozostałe kanały z pakietu to Nickelodeon, Cartoon Network, POLSAT JimJam, Baby TV, ducktv i Da Vinci.

Darmowy dostęp możliwy będzie do 6 czerwca. Wszyscy ci, którzy będą chcieli dalej oglądać powyższe kanały z pakietu Kids, będą mogli skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego przez 30 dni. Po tym czasie cena za pakiet wynosi 10 złotych miesięcznie.

Przy okazji warto wspomnieć, że do pakietu Podstawowego PLAY NOW i PLAY NOW TV dołącza kanał Gametoon, poświęcony e-sportowi i gamingowi, a także dwie stacje radiowe: Radio 357 i Radio Nowy Świat.

4 odkodowane kanały dla dzieci w Orange

Niewiele mniej atrakcji czeka najmłodszych widzów w Orange. Sieć czasowo odkodowuje cztery najciekawsze kanały dla dzieci TV w Telewizji Orange. Roznosi się o Baby TV, CBeebies, teleTOON+ oraz Boomerang. Oferta skierowana jest do Klientów Pakietu Optymalnego i Orange Love Standard w technologii kablowej.

Ponadto, obniżono ceny ponad 30 filmów familijnych w ramach Orange VoD. Wśród dostępnych produkcji znajdują się takie hity jak „Jak wytresować smoka 2”, fabularna „Piękna i Bestia” od Disneya czy „Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru”.

Filmy w niższych cenach za wypożyczenie oraz dodatkowe kanały TV będą dostępne w Telewizji Orange do 6 czerwca.