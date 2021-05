Play i Orange otwierają się na siebie i uruchamiają kodek, który do tej pory był dostępny jedynie przy połączeniach wewnątrz danej sieci.

Ludzie na całym świecie wciąż rozmawiają przez telefony

Pomimo że telefony komórkowe z roku na rok oferują coraz więcej funkcji, to jednak nie możemy zapominać, że od początku ich najważniejszą funkcją miało być prowadzenie rozmów. Wiele się zmieniło, ale teraz ciężko jest wyobrazić sobie życie bez możliwości wykonywania połączeń z każdego zakątka świata (no, chyba że nie ma zasięgu).

Ważne jest jednak, żeby jakość rozmowy była jak najwyższa, co pozwoli nam poczuć się tak, jak gdyby rozmówca stał tuż obok. W tym celu operatorzy komórkowi stale pracują nad rozwojem sieci, ale żeby było to możliwe, konieczne jest zastosowanie zaawansowanych kodeków. Odpowiadają one za poprawną zamianę głosu na sygnał cyfrowy, przesłanie do drugiego urządzenia i ponowne przetworzenie na dźwięk.

fot. nastya_gepp / Pixabay

Połączenia pomiędzy Play i Orange od teraz będą realizowane w lepszej jakości. Pomoże w tym kodek EVS

W celu zapewnienia najlepszej jakości rozmów operatorzy stosują kodek EVS (Enhanced Voice Services), który znany jest również jako HD Voice+. Dzięki niemu podczas prowadzenia rozmowy wychwytywane i korygowane są wszelakie błędy, szumy i zakłócenia. Dodatkowo głos rozmówcy jest bardzo zbliżony do jego naturalnej barwy, więc brzmi prawie jak przy bezpośrednim kontakcie. Do tej pory kodek EVS był stosowany jedynie do wewnętrznych połączeń w danej sieci komórkowej.

Jeśli jednak jesteście klientami Play lub Orange, mamy dla Was świetną wiadomość. Obaj operatorzy podjęli współpracę i w efekcie uruchomili właśnie kodek EVS przy połączeniach z jednej do drugiej sieci. To pierwsze takie międzyoperatorskie działanie na polskim rynku.

Są pewne wymagania

Chcąc skorzystać z HD Voice+, trzeba posiadać smartfon z VoLTE lub WiFi Calling, wspierający kodek EVS.

Nie ma jednak powodów do zmartwień, bowiem obecnie większość oferowanych na rynku smartfonów obsługuje wymienione wyżej technologie i pozwala na prowadzenie rozmów w najwyższej jakości.

Jeśli jednak nie jesteście pewni, to zarówno Play, jak i Orange przygotowali listę smartfonów, obsługujących kodek EVS.

Jak jednak informuje Orange, posiadacze iPhone’ów z serii 12,11 i SE muszą uzbroić się w cierpliwość, bowiem w ich przypadku format HD Voice+ wymaga jeszcze dopracowania i będzie dostępny dopiero w lipcu lub sierpniu 2021 roku.