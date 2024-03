Nowy tablet iQOO chce być jak iPad Air, ale w środku ma starego Snapdragona

Chińscy producenci elektroniki mają jakieś „ała” na punkcie Apple. Od lat zapożyczają od firmy z Cupertino nie tylko wzornictwo swoich urządzeń, ale czasem i nazewnictwo. Na przykład iQOO – od znanego modelu iPada nowy tablet dzieli właściwie tylko wykorzystanie jednej literki.

Tablet dla Chińczyków, ale jakby amerykański

iQOO zaprezentował nowy tablet. Przy czym „nowy” to też lekkie nadużycie, bo mamy do czynienia z urządzeniem, które jest już obecne na rynku w postaci vivo Pad Air. Nabywcy dostają więc praktycznie ten sam sprzęt, ale z symbolem innej marki na obudowie.

Nawet nazewnictwo jest leniwe. Mamy więc do czynienia z iQOO Pad Air. Wystarczyłoby dodać małe „i” przed określeniem modelu, a producent musiałby się szykować do przyjęcia pozwu od Apple za posługiwanie się zastrzeżonym znakiem towarowym iPad Air.

Gdyby odsunąć na bok te niuanse, można by pochwalić nowe urządzenie za nienajgorszą specyfikację. Co prawda w środku działa leciwy już nieco procesor Qualcomm Snapdragon 870 z 2021 roku, ale jest to jednostka nadal wystarczająca do zasilania mobilnych sprzętów z większym ekranem.

Wspomniany już wyświetlacz ma przekątną 11,5 cala i wykonany jest w technologii LCD. Proporcje 3:2, rozdzielczość 2800×1840 pikseli, częstotliwość odświeżania do 144 Hz, jasność do 500 nitów i HDR10 obiecują całkiem dobre wrażenia podczas użytkowania – byle nie w zbyt jasnym słońcu.

iQOO Pad Air (fot. gizmochina) iQOO Pad Air (fot. gizmochina) iQOO Pad Air (fot. gizmochina)

Zastosowane aparaty to jednostki do podstawowych zadań. Tylna matryca ma 8 Mpix i potrafi nagrywać w Full HD, zaś z przodu, do wideokonferencji przyda się kamera 5 Mpix.

Jeśli chodzi o obsługę mediów, warto wspomnieć o czterech głośnikach, a także dwuzakresowym Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC i porcie USB 3.2 Gen 1. Powinno to wystarczyć do łączenia się z domowym internetem.

Na pleckach tabletu widać trójpinowy port do łączenia się z dodatkowym akcesorium w postaci klawiatury. Nabywcy mogą też doposażyć się w opcjonalny rysik iQOO Pencil.

Całość, wraz z baterią o pojemności 8500 mAh z ładowaniem o mocy 44 W, zamknięta jest w obudowie o wymiarach 259,74 x 176 x 6,67 mm i waży 530 gramów. Podzespołami zarządza Android 13.

iQOO Pad Air – dostępność i ceny

Nowy tablet iQOO Pad Air wyceniono na: