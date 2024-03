Nowa oferta internetu światłowodowego Play jest bardzo kusząca

Play nie przestaje walczyć o klientów. Tym razem skorzystają na tym małe firmy, ponieważ nowa oferta internetu światłowodowego skierowana jest właśnie do przedsiębiorców.

Nowa oferta internetu światłowodowego Play dla firm

Operator stworzył nowe oferty internetu światłowodowego wraz z promocjami, ale zanim do nich przejdziemy, zobaczcie, z czego można wybierać. Play przygotował cztery taryfy z różną maksymalną prędkością pobierania danych: do 300 Mbit/s za 45/65 złotych, do 600 Mbit/s za 50/70 złotych, do 1 Gbit/s za 60/80 złotych i do 5 Gbit/s za 95/115 złotych miesięcznie (w każdym przypadku netto).

Osoby, które są już klientami tej sieci, zapłacą 20 złotych mniej. To jednak ceny w przypadku zawarcia umowy na czas określony – 25 miesięcy. Jeśli ktoś nie chce wiązać się lojalką, zapłaci odpowiednio 75, 80, 90 i 125 złotych netto miesięcznie. Wszystkie ceny zawierają rabat z e-fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe. Do tego trzeba doliczyć jeszcze 5 złotych netto miesięcznie za wypożyczenie routera i jednorazową opłatę aktywacyjną (50 złotych przy zamówieniu w salonie, 1 złoty przez internet).

Teraz czas przejść do promocji, ale warunkiem skorzystania z niej jest wzięcie również abonamentu głosowego. Klienci, którzy podpiszą umowę na abonament z taryfą L lub XL, nie będą musieli płacić za internet światłowodowy przez 12 miesięcy. W przypadku wybrania tańszego abonamentu M, darmowy okres wyniesie 6 miesięcy.

Play wprowadza też gwarancję SLA i łącza symetryczne

Play tym razem nie ograniczył się do opracowania nowych pakietów, różniących się tylko cenami. Jednocześnie operator wprowadził bowiem dwie nowości, które mogą być ważne dla klientów. Pierwszą jest gwarancja SLA, czyli gwarancja przywrócenia funkcjonalności łącza w określonym czasie – w ciągu 8 godzin dla prędkości do 1 Gbit/s i do 5 Gbit/s oraz 12 godzin dla prędkości do 300 Mbit/s i do 600 Mbit/s. Zgłoszenia będą rozpatrywane i rozwiązywane 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 22:00 w większości lokalizacji.

Łącze symetryczne to natomiast zwiększenie prędkości wysyłania danych do takiej samej prędkości maksymalnej, z jaką pobierane są dane. Usługa jest dostępna przy prędkościach do 300 Mbit/s, do 600 Mbit/s i do 1 Gbit/s za 10 złotych netto miesięcznie.