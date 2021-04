Sieć Play przygotowała podobną promocję jak Vectra niedawno (już zakończoną) – klienci tego operatora mogą otrzymać dostęp do serwisu Netflix nawet na rok, o ile wcześniej spełnią warunek, który ich do tego uprawni. Co zatem trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty?

Wiosna niespecjalnie nasz rozpieszcza – pogoda raczej nie zachęca do spacerów i nie wiadomo, kiedy się to zmieni. Co zatem robić, żeby się nie nudzić? Można na przykład przenieść się do niezwykle bogatego i zróżnicowanego świata filmów i seriali na platformie Netflix. Szczególnie że ułatwi to najnowsza promocja sieci Play.

Promocja w Play – Netflix w prezencie nawet na 12 miesięcy

Operator informuje, że klienci, którzy wybiorą Pakiet Rozszerzony PLAY NOW TV wraz z dekoderem TV BOX, otrzymają dostęp do platformy Netflix na 12 miesięcy. Osoby, które są już klientami tego operatora, zapłacą za wspomniany pakiet tylko 35 złotych miesięcznie, a daje on dostęp do ponad 90 kanałów, podzielonych na pięć pakietów tematycznych: podstawowy, Extra, Sport, Kids i News.

Zawartość trzech ostatnich sugeruje już ich sama nazwa, natomiast pierwsze dwa dają możliwość oglądania m.in. kanałów TVP, TVN, Polsat, National Geographic, FOX, Comedy Central, History, Disney Channel, Eleven Sports 3, AXN, BBC Brit i Kino Polska.

Z kolei klienci, którzy zdecydują się telewizję PLAY NOW TV w wersji podstawowej wraz z ofertą internetu bezprzewodowego lub stacjonarnego z umową na 24 miesiące, otrzymają w prezencie dostęp do serwisu Netflix na sześć miesięcy. Ceny takich zestawów zaczynają się już od 45 złotych miesięcznie.

Promocja dostępna jest do 30 czerwca 2021 roku, natomiast dostęp do platformy streamingowej Netflix można uruchomić do 31 lipca 2021 roku. Co ważne, standardowo operator daje w prezencie pakiet Standardowy, a dokładniej jego równowartość, tj. 43 złotych. Klient może jednak zmienić go na inny, droższy (za 52 złote) lub tańszy (za 34 złote), co spowoduje – odpowiednio – wydłużenie lub skrócenie okresu, jaki uwzględnia promocja. Na przykład zamiast korzystać przez 12 miesięcy z pakietu Standardowego, można przez 15 miesięcy korzystać z Podstawowego.

Po zakończeniu okresu promocyjnego opłata za subskrypcję będzie doliczana do rachunku w ramach usługi Netflix – Płacę z Play. Klient może jednak w dowolnym momencie z niej zrezygnować.