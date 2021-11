Play walczy o klienta firmowego. Więcej internetu oraz atrakcyjne zestawy

Zwiększenie pakietu internetowego w abonamentach, a także dość ciekawe zestawy urządzeń – takimi nowościami Play chce zawalczyć o klientów firmowych. Czy firmie się to uda? Zobaczmy, co takiego przygotowała Fioletowa drużyna.

Reklama

Play dla Firm, czyli pojedynek na umowy

Zmiany w paczkach danych objęły dwa warianty usługi Play dla Firm. Klienci, którzy wybiorą oferty M oraz L, będą mieli zwiększone pakiety do 60 oraz 150 GB. Patrząc na to, iż miesięczne ceny tych ofert dla jednego numeru, to kolejno 60 i 80 złotych netto, warto się zastanowić, czy aby na pewno jest to wartość, jaka może usprawiedliwić związanie się umową z operatorem.

Klienci związani umową na abonament, to najbardziej łakomy kąsek dla takich operatorów jak Play

Warto jednak zaznaczyć, że przy włączeniu drugiego numeru do umowy, opłata wyniesie jedynie 25 złotych netto. Jeżeli natomiast przenosimy numer z innej sieci, druga karta to już koszt jedynie 5 złotych. Klasyczna zasada – im więcej umów, tym bardziej się opłaca.

Reklama

Całkiem atrakcyjne zestawy urządzeń

Jeżeli już zdecydujecie się na ofertę M bądź L dla Firm, Play przygotował dość ciekawe zestawy urządzeń. Kupując jeden z wybranych smartfonów, można otrzymać w gratisie kolejny telefon bądź smartwatch. Rzućmy okiem na szczegóły:

Motorola moto E7 power – za darmo przy zakupie Motorola edge 20 lite 5G, Motorola edge 20 5G oraz Motorola edge 20 pro;

– za darmo przy zakupie Motorola edge 20 lite 5G, Motorola edge 20 5G oraz Motorola edge 20 pro; Xiaomi Mi Watch Lite – gratis przy zakupie Xiaomi 11 Lite 5G NE;

– gratis przy zakupie Xiaomi 11 Lite 5G NE; Samsung Galaxy Watch 4 40 mm lub 44 mm – za darmo przy zakupie Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 256GB, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21+ 256 GB, Samsung Galaxy S21 Ultra.

Dodatkowo, przy ofercie głosowej, klienci firmowi mogą dobrać dodatkową kartę z samym dostępem do sieci Internet, za jedyne 10 złotych netto na miesiąc – 200 GB dla taryfy M dla Firmy oraz 300 GB w L dla Firmy. Ostatecznie, nie wygląda to najgorzej. Wolałbym jednak, gdyby w przypadku ofert dla firm, operatorzy znosili limit zużycia danych. Chyba nie żyjemy już w roku 2011, prawda?

Reklama

Wprowadzono niepoprawny url do wpisu z oiot.pl, poprawny format powinien wyglądać tak: „https://oiot.pl/facebok-messenger-grupowe-efekty-ar/”.