Wielki spóźnialski – Bank Pekao udostępnił swoim klientom płatności Google Pay

Zdecydowana większość banków działających w Polsce już współpracuje z Google Pay. Największe instytucje finansowe bardzo się z tym ociągają, ale widocznie jest dla nich nadzieja. Skoro Bank Pekao mógł, to inni też mogą.

Google Pay w Banku Bekao

Bank Pekao informuje o możliwości skorzystania z „nowej” metody płatności – Google Pay. Jest ona nowa dla klientów tego banku, bo standard ten już od lat funkcjonuje w innych instytucjach finansowych działających w Polsce. Wiosną informowaliśmy o dołączeniu Idea Banku do tego grona.

Z rozwiązania mogą skorzystać osoby posiadające karty Visa oraz Mastercard. Mogą one służyć Google Pay jako karty podpięte pod płatności internetowe i stacjonarne. Jednak jedynie karty Mastercard pozwalają na wypłacanie gotówki z bankomatów przy użyciu Google Pay.

Bank Pekao nie spieszył się z wprowadzeniem Google Pay, ponieważ ma rozwiniętą technologię płatności HCE przy użyciu aplikacji PeoPay. Będzie ona jednak stopniowo wycofywana, w miarę jak coraz więcej klientów zdecyduje się korzystać ze standardu Google.

Aplikacja PeoPay (źródło: Bank Pekao)

Jak zacząć płacić Google Pay w Banku Pekao

Bez względu na to, czy mamy fizyczną kartę płatniczą, czy nie, będąc klientami Banku Pekao możemy korzystać z Google Pay. W tym celu wystarczy posiadać aplikację PeoPay w aktualnej wersji (przynajmniej 3.5). W ustawieniach Google Pay wybieramy ją jako instrument płatniczy.

Jeśli fizyczna karta znajduje się gdzieś w naszym portfelu, wystarczy dodać ją do Google Pay, na przykład z poziomu aplikacji Google

Następni w kolejce

Jest jeszcze kilka dużych banków operujących na terenie Polski, które nie wdrożyły jeszcze Google Pay. Są to na przykład Bank Millennium, Inteligo czy PKO BP. W ich wypadku pewną przeszkodą jest sprawnie działające HCE. Skoro jednak nie był to problem nie do przeskoczenia dla Banku Pekao, to może i inne skuszą się na przesiadkę na Google Pay.