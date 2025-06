Płatności dłonią w Polsce to nie sci-fi. Ruszają testy nowego rozwiązania

Wyciągasz rękę i płacisz – jeszcze niedawno takie rozwiązania mogliśmy zobaczyć w filmach sci-fi. Tymczasem system płatności HandGo wchodzi do Polski.

HandGo, czyli płatności dłonią

Spółka Autopay kojarzona jest z płatnościami za przejazdy autostradami czy parkowanie w miastach. Nowy system też powiązany jest z płaceniem, aczkolwiek jest to rozwiązanie zdecydowanie odmienne. Otóż HandGo, bowiem tak nazywa się omawiany system do płacenia z wykorzystaniem danych biometrycznych, opiera się na dłoni użytkownika.

Jak podkreśla zespół Autopay, mamy do czynienia z pierwszą tego typu usługą dostępną na polskim rynku. W założeniach ma ona łączyć wygodę i bezpieczeństwo, eliminując konieczność noszenia dodatkowych urządzeń.

Jak to działa?

System HandGo by Autopay został zaprojektowany w taki sposób, aby być możliwie najbardziej intuicyjnym. Wystarczy przyłożyć dłoń do specjalnego skanera, który funkcjonuje podobnie do terminalna płatniczego. Całość przypomina więc płatności za pomocą karty czy smartfona.

Oczywiście wcześniej należy dodać skan dłoni do systemu. Użytkownik musi zarejestrować się w aplikacji Autopay, a następnie dodać kartę płatniczą. Przy pierwszej płatności konieczne będzie skorzystanie z kodu QR, aby móc skanować dłoń za pomocą terminala i podpiąć ją do profilu. Później płatności wykonujemy już przy użyciu dłoni, ale należy mieć na uwadze, że jest to tylko jeden z elementów całego procesu autoryzacji.

Skan dłoni służy bowiem wyłącznie do autoryzacji zakupu usługi i nie należy go traktować jako biometrycznej autoryzacji płatności. W procesie autoryzacji bierze udział również karta płatnicza, a dokładniej jej dane. Po potwierdzeniu zakupu sprzedawca zleca obciążenie przypisanej karty. Co ważne, w systemie przechowywany jest jedynie cyfrowy token dłoni umożliwiający zakupy, a nie jej zdjęcie. Wszystkie połączenia są chronione zaawansowanym szyfrowaniem TLS.

Początkowo, w ramach programu pilotażowego, HandGo pojawi się w wybranych punktach usługowych, m.in. w sopockim kompleksie saun Limitless by Autopay. Niewykluczone, że w przyszłości rozwiązanie stanie się bardziej powszechne.

Wypada wspomnieć, że nie jest to pierwsze wdrożenie biometrycznego systemu płatności w Polsce. W zeszłym roku mogliśmy dowiedzieć się, że w wybranych sklepach Empik zapłacimy spojrzeniem. Ciekawe, czy przyszłość należy właśnie do takich rozwiązań, czy jednak zostaniemy przy płaceniu kartą i smartfonem.