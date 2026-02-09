Platformy społecznościowe to żyła złota… dla oszustów

Oszustwa na platformach społecznościowych to już codzienność, ale nie uwierzycie w jak ogromnej skali potrafią działać przestępcy. Zaledwie w ciągu 2025 roku polscy użytkownicy stracili ponad 700 milionów złotych.

Platformy społecznościowe to świetne narzędzie dla oszustów

Kilka dni temu wspominaliśmy, że operator znanego polskiego systemu płatności mobilnych Blik może pracować nad nowym sposobem zabezpieczającym użytkowników przed tzw. „oszustwem na Blika”. W części tego typu przestępstw ogromną rolę odgrywają media społecznościowe, a Grzegorz już w 2024 roku udowodnił, że Facebook (i nie tylko) to ściek z ogromną liczbą fałszywych reklam i ogłoszeń.

Najnowszy raport Juniper Research wskazuje na wielkość skali oszustw realizowanych za pośrednictwem platform społecznościowych, jakie miały miejsce w ciągu 2025 roku. Z danych wynika, że w samym zeszłym roku przestępcy wykorzystujący oszukańcze reklamy w social mediach nabrali konsumentów z Europy na 18 miliardów złotych. Co więcej, według szacunków około 10% całkowitych przychodów z reklam w serwisach społecznościowych pochodziło właśnie z oszustw (w Polsce około 6,6%). W praktyce oznacza to, że średnio na terenie Starego Kontynentu 1 na 10 reklam jest fałszywa.

Wyświetlenia fałszywych reklam w social mediach Europie (źródło: Juniper Research)

Warto podkreślić, że skala na terenie Polski również jest ogromna – łącznie z wykorzystaniem oszukańczych reklam przestępcy „wygenerowali” na polskich użytkownikach 725 milionów złotych przychodu, co odpowiada prawie 4% przychodów oszustów z całej Europy.

Przychody oszustów z fałszywych reklam w social mediach Europie (źródło: Juniper Research)

Liczba fałszywych reklam na platformach społecznościowych ma rosnąć zamiast maleć

Nie tylko kwoty „przychodu” oszustów są zaskakujące. Uwagę przyciąga również liczba fałszywych reklam wyświetlanych użytkownikom, która w Europie sięga prawie 1 bilionowi, natomiast w Polsce – 33 miliardom. Według statystyk przeciętny europejski użytkownik social mediów widzi średnio 190 oszukańczych reklam – w Polsce 127.

Wygląda jednak na to, że najgorsze może być dopiero przed nami. Zgodnie z raportem, jeśli właściciele platform nie wprowadzą zmian, w tym w kwestii modyfikacji modelu weryfikacji reaktywnej na proaktywną może okazać się, że w 2030 roku oszuści na europejskich użytkownikach zarobią 43 miliardy złotych, z czego 1,6 miliarda złotych będzie pochodziło od polskich użytkowników.

Autorzy raportu szacują, że w 2030 roku liczba wyświetleń fałszywych reklam w social mediach przekroczy w Europie 1,4 biliona, a w samej Polsce 54 miliardy. Przewiduje się, że za 4 lata oszukańcze reklamy zobaczymy znacznie częściej.

A Was próbowano już oszukać na platformach społecznościowych? Udało się? Dajcie znać w komentarzach.