Od teraz za rozliczenie e-PIT zapłacisz „plastikiem”

Coraz częściej płatności przenoszą się do sieci. To samo tyczy się rozliczeń związanych z Urzędem Skarbowym. Od teraz opłata e-PIT możliwa będzie w kolejnej wygodnej formie.

e-Urząd Skarbowy w liczbach

Krajowa Administracja Skarbowa podaje, że w 2024 roku osoby korzystające z elektronicznej wersji Urzędu Skarbowego uiścili 904 tysiące płatności przez internet. Najchętniej wybieraną metodą okazał się Blik, którego udział w opłatach wyniósł 573 tysiące przelewów.

Na początku roko udostępniono także mobilną aplikację e-Urząd Skarbowy. Dzięki niej z poziomu smartfona można złożyć różne deklaracje i wnioski, m.in. PIT, CIT, VAT, PCC i SD. Wyrażenie zgody na korespondencję umożliwia natomiast odbieranie dokumentów od organów podatkowych. Całość dostępna jest póki co dla osób fizycznych. Teraz dokonanie płatności będzie można wykonać kolejną metodą.

Zobowiązania podatkowe opłacane kartą

KAS wywiązało się z zapowiedzi z początku marca i właśnie umożliwiono opłacenie podatku PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy oraz usłudze ePIT za pomocą karty płatniczej. Metoda dołączyła do wcześniej dostępnych płatności Blikiem oraz pay by link. Rozwiązanie działa póki co wyłącznie z kartami Mastercard oraz Visa. Uregulowanie płatności tym sposobem nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Pozostając w klimacie płatności i zobowiązań – nowe wydanie Dziennika Gazeta Prawna, w którym zamieszczono wywiad z członkiem zarządu ZUS, Sławomirem Wasielewskim podpowiada, że aplikacja ZUS dla przedsiębiorców to kwestia odległej przyszłości – oprogramowanie miałoby pojawić się dopiero w 2026 roku. Pierwszy etap wdrażania pozbawiony byłby płatności elektronicznych, które miałyby zawitać do aplikacji dopiero na przełomie 2026 i 2027 roku. Na szczęście Wasielewski przewiduje, że docelowo możliwe byłoby korzystanie z najpopularniejszych płatności pokroju pay by link, Blik czy właśnie kartami płatniczymi.

Oprócz tego aplikacja mobilna dla osób ubezpieczonych czeka aktualizacja o możliwość logowania do internetowego serwisu ZUS-u na zasadach przypominających mobilną autoryzację znaną z aplikacji bankowych. Funkcja miałaby być gotowa do wdrożenia już w maju 2025 roku.