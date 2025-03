Apple Watch zyska wbudowaną kamerę i funkcje AI

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to w niedalekiej przyszłości Apple Watch zostanie wyposażony w kamerę. Jej zastosowanie będzie interesujące. Poznaliśmy też możliwe plany związane z iPhone’ami 18.

W Cupertino mają pomysł na Apple Watcha z kamerą

Apple Watch Series 10, podobnie jak kilka poprzednich generacji, nie wprowadził jakiejkolwiek rewolucji. Dostaliśmy – owszem – bardzo dobrego smartwatcha, ale niestety dość nudnego. W Cupertino trwają jednak prace nad rozwiązaniem, które ma zapewnić odczuwalny powiew świeżości w przypadku inteligentnych zegarków.

Mark Gurman z Bloomberga, który ma doświadczenie w ujawnianiu planów firmy Tima Cooka, donosi, że w przyszłości Apple Watch ma być wyposażony w kamerę. Co ciekawe, prace nad tego typu sprzętem mogą już trwać, więc premiera to kwestia raczej najbliższych lat, a nie naprawdę odległego terminu.

Po co Apple Watch miałby otrzymać kamerę? Celem ma być zapewnienie nowych możliwości związanych z funkcjami AI i widzeniem świata wokół użytkownika. Firma ma sięgnąć po rozwiązanie Visual Intelligence. Jego możliwości mogliśmy już zobaczyć w przypadku iPhone’ów, ale Apple Watch ma oferować system nowszej generacji, który będzie oparty wyłącznie na autorskich pomysłach Apple, bez modeli stworzonych przez Google czy OpenAI.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Warto jeszcze dodać, że kamera ma trafić do linii podstawowych Watchy, a także pojawi się w modelach Ultra. Najbardziej prawdopodobnym miejscem jej umieszczenia jest ekran zegarka – nie wiadomo, czy będzie to w formie wycięcia czy kamera znajdzie się pod wyświetlaczem. Gurman dodaje, że w Watchu Ultra rozważana jest kamera na jednym z boków, tuż obok koronki.

Oczywiście zadaniem użytkownika byłoby skierowania smartwatcha w odpowiednim kierunku, aby korzystać z rozpoznawania obiektów i innych funkcji AI. Wypada wspomnieć, że również AirPodsy mają otrzymać wbudowane kamery. Ponadto już wcześniej Apple złożyło patent na kamerę w Apple Watchu, aczkolwiek wówczas pomysł zastosowania był nieco inny niż ten najnowszy.

Wszystkie iPhone’y 18 z układami 2 nm

Analityk Ming-Chi Kuo, który ma podobne „hobby” do Marka Gurmana, zaktualizował swoje wcześniejsze informacje o nowych układach w iPhone’ach 18. Dotychczas twierdził on, że chip wykonany w technologii 2 nm trafi tylko do modeli Pro. Natomiast teraz – na podstawie świeższych danych z własnych źródeł – wskazuje, że cała linia iPhone’ów 18 będzie wyposażona w procesory 2 nm.

Zmiana polityki ma wynikać m.in. z wydajności fabryk TSMC, które jednak mają być w stanie dostarczyć odpowiednią liczbę układów 2 nm dla całej serii nowych iPhone’ów. Niekoniecznie nowy chip będzie wielką rewolucją, ale może przynieść odczuwalną poprawę w wielu parametrach.