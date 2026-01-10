Planujesz zakup elektryka? Lepiej się pospiesz

Polacy pod koniec 2025 roku wręcz „rzucili się” na zakup elektryków. Zainteresowanie jest tak spore, że powoli kończą się pieniądze na dofinansowania. Jeśli chcesz zaoszczędzić – lepiej się pospiesz.

Znaczny wzrost zainteresowania programem NaszEauto

W listopadzie 2025 roku informowaliśmy, że zainteresowanie elektrykami w Polsce znacznie wzrosło, a Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) alarmowało o tym, iż pieniądze na realizację programu NaszEauto mogą skończyć się wcześniej niż zakładano. Teraz EV Klub Polska przedstawiło najnowszy ranking programu, w tym liczbę złożonych wniosków. Okazuje się, że jeszcze zdążycie zaoszczędzić, ale to już ostatni dzwonek.

Program NaszEauto w 2025 roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem w Polsce. Największy miesięczny rekord odnotowano w grudniu, kiedy to złożono aż 6469 wniosków, co oznacza wzrost o 67 punktów procentowych względem listopada. Łączny budżet rządowego programu dofinansowania elektryków obejmuje 1,18 miliarda złotych, z czego na koniec 2025 roku wykorzystano już 940,6 milionów złotych (około 80%). Wygląda więc na to, że to ostatni dzwonek, aby udało się jeszcze skorzystać z akcji NaszEauto.

Wnioski z programu NaszEauto – stan na koniec grudnia 2025 roku (źródło: EV Klub Polska)

Rządowy program wystartował w lutym 2025 roku z początkowym budżetem 1,6 miliarda złotych, jednak w październiku 2025 roku zasady NaszEauto uległy zmianie. Przede wszystkim zredukowano budżet do 1,18 miliarda złotych oraz rozszerzono katalog o pojazdy dostawcze i busy.

Rządowy program dofinansowania elektryków może zakończyć się lada dzień

Warto wspomnieć, że łącznie do końca 2025 roku Polacy złożyli 29938 wniosków, z czego – jak podkreśla EV Klub Polska – 75% dotyczy leasingu, a pozostałe 25% – zakupów prywatnych.

Jak komentuje Łukasz Lewandowski – Prezes Fundacji EV Klub Polska – wraz z rosnącą liczbą rejestracji EV, kończy się budżet programu i szansa na skorzystanie z dotacji – tak jak szacowaliśmy od kilku miesięcy, ostatnie wnioski, które otrzymają dopłatę zostaną złożone w styczniu 2026 lub najpóźniej lutym.

Przypomnę, że zgodnie z harmonogramem programu NaszEauto NFOŚiGW ma przyjmować wnioski do końca kwietnia 2026 roku. Mimo to budżet najprawdopodobniej zostanie wyczerpany znacznie szybciej, bo już w najbliższych tygodniach.

W statystykach można zauważyć też, że przyspieszyło tempo rozliczania wniosków, ale nie bez powodu. W pełni rozliczonych wniosków jest jednak nadal niewiele, bo zaledwie 17%, a NFOŚiGW chce dotrzymać terminu zamknięcia programu, ustalonego na końcówkę sierpnia 2026 roku. Łącznie do końca grudnia 2025 roku zatwierdzono niemalże 5 tysięcy wniosków i wypłacono ponad 2,6 tysiąca dofinansowań.

Strefa Czystego Transportu (SCT) obowiązuje już w Krakowie

Przy okazji warto wspomnieć o tym, że od stycznia 2026 roku w Krakowie obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Zakłada ona, że wjazd do znacznej części (około 60%) obszaru miasta jest ograniczony.

Obecnie po wyznaczonych SCT mogą swobodnie poruszać się samochody:

benzynowe (w tym na LPG), jeśli spełniają normę Euro 4 lub zostały wyprodukowane w roku 2005 lub później,

z silnikiem Diesla osobowe do 3,5 tony, spełniające normę Euro 6 lub rok produkcji 2014 lub późniejszy, i ciężarowe, spełniające normę Euro VI lub być wyprodukowane w 2012 roku lub później.

Kierowcy z niepełnosprawnością, pacjenci korzystający z regularnych medycznych świadczeń specjalistycznych, właściciele pojazdów zabytkowych i specjalnych zostali zwolnieni z tych zasad. Pozostali muszą liczyć się z opłatami – godzinowymi, dziennymi bądź w ramach miesięcznego abonamentu. Zaznaczę, że jest to sytuacja przejściowa, bo od 31 grudnia 2028 roku nie będzie już możliwe wykupienie opłat za wjazd.

Wygląda jednak na to, że wdrożone zmiany nie spodobały się kierowcom poruszającym się po Krakowie. W pierwszych dniach obowiązywania SCT odnotowano zniszczenia i kradzieże znaków informacyjnych. Przeciwnicy wprowadzonej strefy mają zamiar kontynuować protesty.