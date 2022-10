W zwykłym warzywniaku zapłacisz kryptowalutą. Revolut kontra krypto zima

Revolut umożliwia już płacenie kryptowalutami w zwykłych sklepach. Jeszcze nie w Polsce, ale nie będzie dziwne, jeśli funkcja trafi niebawem i do naszego kraju.

20 milionów klientów korzysta już z usług brytyjskiego fintechu. Przynajmniej część z nich może już regulować zakupy za pomocą tokenów kryptowalutowych. Pierwsze rynki, na których to możliwe, to Wielka Brytania i Szwajcaria.

Użytkownicy kart debetowych i aplikacji Revoluta bardzo dobrze znają możliwość dokonywania opłat w dowolnej walucie. Wystarczy skorzystać z odpowiedniego ustawienia w apce i możemy regulować rachunki w złotówkach, euro czy meksykańskim peso. Do tej pory z grona dostępnych walut wykluczone były tokeny kryptowalut, ale i to ulega zmianie.

W tym momencie korzystający z usług firmy na Wyspach Brytyjskich oraz Szwajcarzy mogą nie tylko kupować, przechowywać i sprzedawać swoje kryptowaluty, ale także płacić nimi podczas codziennych zakupów. Oczywiście przy wymianie tokenów na regularne waluty obowiązuje opłata, ale nie jest ona wyższa niż w przypadku innych przewalutowań. Koszt transakcji będzie niższy, jeśli użytkownik korzysta z wyższego planu.

Płatności kryptowalutami możliwe są przy użyciu jednej z blisko 100 kryptowalut dostępnych w apliakcji Revolut. Firma chce zachęcić do takiego działania za pomocą cashbacku. Każdy klient płacący cyfrową walutą, otrzyma 1% zwrotu wartości transakcji na konto. Cashback będzie wypłacony w tej walucie, w której nastąpiła płatność. Tak więc jeśli wydatek byłby w bitcoinach, to 1% cashbacku także będzie wypłacone w bitcoinach. Dodatkowo, jeśli już korzystamy ze standardowego cashbacku w planie Metal, zwroty będą się ze sobą łączyć.

W tym roku nie tylko zwiększyliśmy liczbę dostępnych w aplikacji Revolut kryptowalut, do blisko 100 i uruchomiliśmy kursy edukacji finansowej Learn & Earn, z których korzystają miliony klientów. Teraz, przenosimy kryptowaluty jeszcze mocniej do mainstreamu, by ludzie mogli opłacać codzienne wydatki za pomocą kryptowalut i karty płatniczej.

Emil Urmanshin, General Manager Crypto w Revolut