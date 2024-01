Aplikacja PKP Intercity z nowymi funkcjami. Podróżowanie będzie łatwiejsze

Mobilne aplikacje, które pozwalają z poziomu smartfona szybko i wygodnie kupić bilet, znaczącą ułatwiają podróżowanie komunikacją zbiorową. Apka PKP Intercity właśnie stała się lepsza, a wprowadzone nowości docenią szczególnie pasażerowie posiadający bilety okresowe i Karty Intercity przeznaczone dla firm.

Stanie w kolejkach, papierowe bilety, brak możliwości wygodnego sprawdzenia informacji o pociągu – to wszystko mamy już za sobą. Dziś wystarczy uruchomić aplikację na smartfonie, wykonać kilka kliknięć i już posiadamy bilet, a także szczegółowe informacje o pociągu, którym będziemy podróżować. Przyznam, że trudno mi wyobrazić sobie powrót do bardziej klasycznego sposobu kupowania biletów – tak, naprawdę lubię mobilne aplikacje ułatwiające korzystanie ze zbiorkomu.

Wśród apek, które zasługują na uwagę, z pewnością znajduje się PKP Intercity. Cieszy się ona sporą popularnością wśród osób podróżujących pociągami. Wypada wspomnieć, że w 2023 roku ze sklepów Google Play i App Store pobrano ją 1,1 mln razy. Przełożyło się to na sprzedaż 2,7 mln biletów o wartości przekraczającej 160 mln złotych.

Ostatnio omawiana aplikacja otrzymała długo wyczekiwaną funkcję. Na kolejne nowości nie musieliśmy długo czekać. Właśnie ogłoszono zmiany, które powinny spodobać się szczególnie pasażerom, którzy korzystają z biletów okresowych i Karty Intercity przeznaczonych dla firm.

Od dziś, 8 stycznia 2024 roku, w aplikacji znajdziemy możliwość pobrania rezerwacji do biletów okresowych zakupionych w kasie biletowej oraz Kart Intercity. Wcześniej podróżny musiał udać się do kasy lub pobrać rezerwację miejsca na stronie przewoźnika. Natomiast teraz użytkownik otrzymuje informacje o miejscówce poprzez wykonanie kilku kliknięć w aplikacji. Dodatkowo dla posiadaczy Kart Intercity i biletów okresowych przewoźnik udostępnił w aplikacji opcję dokupienia wraz z rezerwacją biletu na przewóz roweru, psa lub bagażu.

W ubiegłym roku sprzedaliśmy dzięki aplikacji blisko 3 mln biletów o wartości przekraczającej 160 mln zł. To dla nas wyraźny sygnał, by dalej rozwijać ten kanał sprzedaży zdalnej. Dlatego wprowadzamy kolejne ułatwienia dla podróżnych, tym razem w obszarze biletów miesięcznych i kart przeznaczonych dla firm. Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby pasażerów i staramy się do nich dostosować.

Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity