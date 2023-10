PKP Intercity uruchamia promocję z milionem tańszych biletów na przejazdy

Jeśli lubimy podróżować koleją, nieobce jest nam myszkowanie w Internecie w poszukiwaniu okazji na tańsze przejazdy. Bilety PKP Intercity mogą w niektórych przypadkach zyskać korzystniejszą cenę, ale dawno już nie było promocji takiej, jak najnowsza.

Milion tanich przejazdów z PKP Intercity

Na facebookowym profilu PKP Intercity opublikowano informację o rozpoczęciu specjalnej promocji, w ramach której przewoźnik udostępnił milion promocyjnych biletów kolejowych.

(źródło: PKP Intercity/FB)

Jak tanio można dostać się z punktu A do punktu B? Jak czytamy w komunikacie Intercity, połączenia kategoriami IC oraz TLK będą dostępne już za 19 złotych. Do Pendolino, podpadające pod kategorię EIP, wsiądziemy już za 49 złotych. Dotyczy to tras Warszawa – Kraków czy Warszawa – Gdańsk.

Co warte odnotowania, promocja nie ogranicza się jedynie do biletów na miejsce w wagonach drugiej klasy. Taniej zarezerwujemy też miejsca w pierwszej klasie.

I ważna sprawa: jeśli dotyczą nas ulgi ustawowe, to bilet zakupimy jeszcze taniej, bo promocja nie niweluje zniżek na przejazdy dla dzieci, studentów, czy seniorów.

Jak znaleźć bilet w promocyjnej cenie?

Można założyć, że tańsze bilety rozejdą się dość szybko – zwłaszcza na najpopularniejszych trasach. Jak więc podejrzeć, czy możemy kupić bilet w interesujące nas miejsce, w niższej cenie?

Oczywiście można liczyć na to, że jeden z miliona promocyjnych biletów pojawi się w klasycznej wyszukiwarce Intercity wśród dostępnych na połączenie, które najbardziej nas interesuje pod względem terminu czy godziny odjazdu. Skuteczność takiego podejścia będzie jednak niska.

Znacznie lepiej skorzystać z wyszukiwarki połączeń promocyjnych. PKP Intercity udostępnia taką, więc łatwiej dzięki niej sprawdzimy, czy obrany przez nas kierunek wycieczki ma szansę na tańszy bilet kolejowy.

Przed zakupem biletu warto jeszcze raz sprawdzić jego cenę. Internauci podają, że wyszukiwarka jest czasem „oszukiwarką”. Bywa, że wynik wyszukiwania jest finansowo korzystny dla klienta, ale podczas przechodzenia do płatności, cena nagle wraca do zwyczajowej. Warto więc być czujnym ;)

Więcej informacji, jak i linki do obowiązujących regulaminów, znajdziecie na stronie PKP Intercity.